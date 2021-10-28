Yatırımcıları yakından ilgilendiren borsa çalışma saatleri an itibariyle merak ediliyor. Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın çalışma durumu belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren Bugün borsa açık mı, 28 Ekim borsa saat kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği gibi 28 Ekim yarım gün olması dolasıyla kamu kurumları yarım gün çalışıyor. Peki Bugün borsa açık mı? 28 Ekim Borsa bugün kaça kadar açık? Borsa çalışma saatleri 2021
Borsa İstanbul, resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu kapsamda Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Perşembe saat 12.40'a kadar açık olacaktır. Bu saatten sonra vatandaşlar borsada işlem yapamayacaktır.
Öte yandan Borsa İstanbul, 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün kapalı olacak ve vatandaşlara hizmet vermeyecektir.
Ayrıca borsa, hafta sonu da kapalı olacağından vatandaşlar 3,5 gün boyunca işlem yapamayacak. Borsa İstanbul 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeniden işlemlere açılacak.
Borsai, resmi tatillerde hizmet vermiyor. Buna göre bugün (28 Ekim 2021) öğleden sonra resmi tatil başladığından Borsa da saat 13.00'a kadar hizmet verecektir. Bu saatten sonra vatandaşlar borsada işlem yapılmayacak.
Borsa İstanbul, 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün kapalı olacak.