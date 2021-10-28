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Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:01 Son Güncelleme: 28.10.2021 12:01

Bugün borsa açık mı? 28 Ekim Borsa bugün kaça kadar açık? Borsa çalışma saatleri 2021!

Bugün borsa açık mı? 28 Ekim Borsa bugün kaça kadar açık? Borsa çalışma saatleri 2021!

Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla borsa çalışma saatleri binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 28 Ekim’in yarım gün olması dolasıyla yatırımcılar borsanın bugün kaça kadar açık olduğunu merak ediyor. Borsa açılış kapanış saatleri sabah saatleri itibariyle işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Peki Bugün borsa açık mı?28 Ekim Borsa bugün kaça kadar açık? Borsa çalışma saatleri 2021

Yatırımcıları yakından ilgilendiren borsa çalışma saatleri an itibariyle merak ediliyor. Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın çalışma durumu belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren Bugün borsa açık mı, 28 Ekim borsa saat kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği gibi 28 Ekim yarım gün olması dolasıyla kamu kurumları yarım gün çalışıyor. Peki Bugün borsa açık mı? 28 Ekim Borsa bugün kaça kadar açık? Borsa çalışma saatleri 2021

BUGÜN BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu kapsamda Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Perşembe saat 12.40'a kadar açık olacaktır. Bu saatten sonra vatandaşlar borsada işlem yapamayacaktır.

Öte yandan Borsa İstanbul, 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün kapalı olacak ve vatandaşlara hizmet vermeyecektir.

Ayrıca borsa, hafta sonu da kapalı olacağından vatandaşlar 3,5 gün boyunca işlem yapamayacak. Borsa İstanbul 1 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeniden işlemlere açılacak.

BORSA BUGÜN KAÇTA KAPANIYOR?

Borsai, resmi tatillerde hizmet vermiyor. Buna göre bugün (28 Ekim 2021) öğleden sonra resmi tatil başladığından Borsa da saat 13.00'a kadar hizmet verecektir. Bu saatten sonra vatandaşlar borsada işlem yapılmayacak.

29 EKİM BORSA KAPALI MI?

Borsa İstanbul, 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün kapalı olacak.

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Bugün borsa açık mı? 28 Ekim Borsa bugün kaça kadar açık? Borsa çalışma saatleri 2021!
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