Yatırımcıları yakından ilgilendiren borsa çalışma saatleri an itibariyle merak ediliyor. Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın çalışma durumu belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren Bugün borsa açık mı, 28 Ekim borsa saat kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği gibi 28 Ekim yarım gün olması dolasıyla kamu kurumları yarım gün çalışıyor. Peki Bugün borsa açık mı? 28 Ekim Borsa bugün kaça kadar açık? Borsa çalışma saatleri 2021