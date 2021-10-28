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Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:04

Bugün ulaşım ücretsiz mi? 28 Ekim Perşembe Bugün otobüs, metrobüs, metro toplu taşıma bedava mı?

Bugün ulaşım ücretsiz mi? 28 Ekim Perşembe Bugün otobüs, metrobüs, metro toplu taşıma bedava mı?

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nın 98.yıldönümü kutlanacak. Bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle bir önceki güne denk gelen 28 Ekim tarihinde ulaşımın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; “Bugün ulaşım ücretsiz mi? 28 Ekim Perşembe Bugün otobüs, metrobüs, metro toplu taşıma bedava mı?” sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili açıklamalar da yapıldı. Peki; bugün toplu taşıma ulaşım ücretsiz mi? İşte bilgiler!

Resmi bayramlarda genellikle toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verdiği biliniyor. Bu sene için de 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle bir önceki gün için de ulaşımın bedava olup olmadığı sorgulanıyor. Hal böyle olunca; "Bugün ulaşım ücretsiz mi? 28 Ekim Perşembe Bugün otobüs, metrobüs, metro toplu taşıma bedava mı?" sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen sorulara ilişkin ise açıklama geldi.

28 - 29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Ekim için toplu taşıma için ücretsiz olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

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Bugün ulaşım ücretsiz mi? 28 Ekim Perşembe Bugün otobüs, metrobüs, metro toplu taşıma bedava mı?
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