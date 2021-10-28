Resmi bayramlarda genellikle toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verdiği biliniyor. Bu sene için de 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle bir önceki gün için de ulaşımın bedava olup olmadığı sorgulanıyor. Hal böyle olunca; "Bugün ulaşım ücretsiz mi? 28 Ekim Perşembe Bugün otobüs, metrobüs, metro toplu taşıma bedava mı?" sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen sorulara ilişkin ise açıklama geldi.