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Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:57

Bugün üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 28- 29 Ekim Üniversiteler açık mı?

Bugün üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 28- 29 Ekim Üniversiteler açık mı?

Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim’de üniversitelerin tatil olup olmadığı merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi resmi tatil günleri kamu kurum ve kuruluşları tam gün tatil sayılıyor. Bu sene 28 Ekim’in Perşembe gününe denk gelmesiyle lisans ve önlisans öğrencileri Bugün üniversiteler tatil mi, yarım gün mü, üniversitelerde ders var mı sorusuna yanıt arıyor. Üniversitelerde ders durumu değişiklik gösterebiliyor. Peki Bugün üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 28- 29 Ekim 2021 Üniversiteler açık mı? İşte yanıtı…

Bugün üniversiteler tatil mi, üniversiteler açık mı sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cuma gününe denk gelirken üniversitelerin açık olup olmaması merak ediliyor. Tatil durumu ise üniversite öğrencileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Bugün üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 28- 29 Ekim Üniversiteler açık mı?

BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil sayılıyor. 28 Ekim öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor. Bu bağlamda 28 Ekim 2021 günü mesai saat 13.00'te sona ermiş olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim tarihinde saat 13.00'te başlar. Bundan dolayı üniversiteler 28 Ekim öğlen sonu ve 29 Ekim tarihlerinde tatil olacak.

29 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor ve tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram olan Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil oluyor.

28- 29 EKİM ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

Üniversitelerin açık olup olmaması değişiklik gösteriyor. 28 Ekim öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor. Bu bağlamda 28 Ekim 2021 günü mesai saat 13.00'te sona ermiş olacak.

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Bugün üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 28- 29 Ekim Üniversiteler açık mı?
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