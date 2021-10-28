Bugün üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 28- 29 Ekim Üniversiteler açık mı?

BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil sayılıyor. 28 Ekim öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor. Bu bağlamda 28 Ekim 2021 günü mesai saat 13.00'te sona ermiş olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim tarihinde saat 13.00'te başlar. Bundan dolayı üniversiteler 28 Ekim öğlen sonu ve 29 Ekim tarihlerinde tatil olacak.

29 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor ve tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram olan Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil oluyor.