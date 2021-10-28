29 Ekim’de ne oldu, anlamı ve önemi nedir? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nasıl ve ne zaman ilan edildi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü, her sene olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ile kutlanacak. Koronavirüs önlemleri ile beraber kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesinde, bu önemli tarihin anlam ve önemi de merak konusu oldu. Öyle ki, dedeler, anneler ve babalar, torunlarına ve evlatlarına Cumhuriyet Bayramı anlam ve önemi hakkında bilgilerini aktaracak. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemi ve anlamı nedir, nasıl ve ne zaman ilan edildi? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında bilgiler…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır