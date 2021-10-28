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Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:08 Son Güncelleme: 28.10.2021 07:08

Kuruluş Osman son bölüm izle! ATV Kuruluş Osman 68.yeni bölüm kesintisiz izle (27 Ekim 2021)

Kuruluş Osman son bölüm izle! ATV Kuruluş Osman 68.yeni bölüm kesintisiz izle 27 Ekim 2021

Reyting rekorlarına doymayan Atv dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm izle ekranı akşam saatleriyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Yapımda bu hafta Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Atv canlı yayın ile Kuruluş Osman 68. Yeni bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte Kuruluş Osman son bölüm Atv canlı yayın izle ekranı ve detaylar. (27 Ekim 2021)

Atv canlı yayın ile bu akşam Kuruluş Osman yeni bölüm sevenleriyle buluşuyor. Dizide aksiyon hız kesmeden devam ederken öte yandan şaşırtıcı gelişmeler izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Hal böyleyken Kuruluş Osman son bölüm Atv canlı yayın izle ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte Kuruluş Osman izle seçeneği ile dizide bu hafta yaşanacak tüm gelişmeler...

Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak!

Osman Bey'in hedefi ittifakı dağıtmak

Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak!

İmparator Gregor'u istiyor

Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak!

Bala Hatun'un bebeğine ne olacak?

Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.

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Kuruluş Osman son bölüm izle! ATV Kuruluş Osman 68.yeni bölüm kesintisiz izle (27 Ekim 2021)
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