Reyting sonuçları açıklanıyor… 27 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekrana geldi. İzleyici kitlesi kendi izledikleri yapımların birinci olmasını isterken her gün Total, AB, ABC1 sıralama değişiyor. Dün akşamki yapımlardan sadece biri birinci olacak. Peki 27 Ekim 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları ve 27 Ekim 2021 reyting sonuçları sıralaması belli olunca haberimizdeki yerini alacaktır…
20 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
9 MASTERCHEF TURKIYE TV8
10 HAVA DURUMU KANAL D