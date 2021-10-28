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Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:38

Reyting sonuçları açıklanıyor! 27 Ekim Sadakatsiz, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor! 27 Ekim Sadakatsiz, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçları için mücadele verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sıralaması merak ediliyor. Medya gündeminin yakın takipçileri bu noktada reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama araştırmalarına başladı. Geçen hafta total’de Kuruluş Osman alırken ikinciliği Sadakatsiz üstlendi. Peki 27 Ekim 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte tüm sıralama

Reyting sonuçları açıklanıyor… 27 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekrana geldi. İzleyici kitlesi kendi izledikleri yapımların birinci olmasını isterken her gün Total, AB, ABC1 sıralama değişiyor. Dün akşamki yapımlardan sadece biri birinci olacak. Peki 27 Ekim 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları ve 27 Ekim 2021 reyting sonuçları sıralaması belli olunca haberimizdeki yerini alacaktır…

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

20 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 HAVA DURUMU KANAL D

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 27 Ekim Sadakatsiz, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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