Reyting sonuçları açıklanıyor… 27 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekrana geldi. İzleyici kitlesi kendi izledikleri yapımların birinci olmasını isterken her gün Total, AB, ABC1 sıralama değişiyor. Dün akşamki yapımlardan sadece biri birinci olacak. Peki 27 Ekim 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Sadakatsiz, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?