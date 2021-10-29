Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?

A) Paris

B) Viyana

C) Berlin

D) İstanbul

Cevap: A) Paris