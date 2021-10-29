Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?
Giriş Tarihi: 29.10.2021 22:35 Son Güncelleme: 29.10.2021 22:37

18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?

18 Ocak 1871’de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu’nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?

A) Paris

B) Viyana

C) Berlin

D) İstanbul

Cevap: A) Paris

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18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?
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