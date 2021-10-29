Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tüm yurtta coşkulu kutlamalar başladı. 29 Ekim Cuma sabahı bugün kuyumcular açık mı sorusuna ise yatırım yapmak isteyenler yanıt arıyor. Döviz büroları; 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün tatilde oluyor. 29 Ekim resmi tatil günü sayılıyor. Peki Bugün kuyumcular açık mı? 29 Ekim bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu? İşte kuyumcu çalışma saatleri
Kuyumcular resmi tatillerde genellikle kapalı oluyor. Ancak bazı kuyumcular dükkanları açık tutabiliyor. Bu sebeple kuyumcuya giderek kontrol edilmesi daha iyi olacaktır.
Kuyumcular saat 09:00'da açılıyor, saat 19:00'da kapanıyor.
Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır.
Kuyumcular Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi bayramlarda bayramın ilk günü kapalıdır. Arefe günü ise hizmet vermeye devam ederler. Öte yandan 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatillerde kuyumcular açıktır.