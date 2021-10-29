Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tüm yurtta coşkulu kutlamalar başladı. 29 Ekim Cuma sabahı bugün kuyumcular açık mı sorusuna ise yatırım yapmak isteyenler yanıt arıyor. Döviz büroları; 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün tatilde oluyor. 29 Ekim resmi tatil günü sayılıyor. Peki Bugün kuyumcular açık mı? 29 Ekim bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu? İşte kuyumcu çalışma saatleri