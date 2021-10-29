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Giriş Tarihi: 29.10.2021 11:54

Bugün kuyumcular açık mı? 29 Ekim bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu?

Bugün kuyumcular açık mı? 29 Ekim bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu?

Kuyumcu çalışma saatleri günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Devlet kamu daireleri resmi tatil günleri kapalı olurken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Düğün, nişan, nikah gibi özel günlerde değerli eşyaların satın alındığı yer kuyumculardır. Peki Bugün kuyumcular açık mı? 29 Ekim bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu? İşte kuyumcu çalışma saatleri 2021

Cumhuriyet Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tüm yurtta coşkulu kutlamalar başladı. 29 Ekim Cuma sabahı bugün kuyumcular açık mı sorusuna ise yatırım yapmak isteyenler yanıt arıyor. Döviz büroları; 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün tatilde oluyor. 29 Ekim resmi tatil günü sayılıyor. Peki Bugün kuyumcular açık mı? 29 Ekim bugün kuyumcular açık mı, çalışıyor mu? İşte kuyumcu çalışma saatleri

29 EKİM KUYUMCULAR AÇIK MI, CUMHURİYET BAYRAMINDA KUYUMCULAR ÇALIŞIYOR MU?

Kuyumcular resmi tatillerde genellikle kapalı oluyor. Ancak bazı kuyumcular dükkanları açık tutabiliyor. Bu sebeple kuyumcuya giderek kontrol edilmesi daha iyi olacaktır.

KUYUMCULAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kuyumcular saat 09:00'da açılıyor, saat 19:00'da kapanıyor.

KUYUMCULAR HAFTA SONU AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır.

KUYUMCULAR RESMİ TATİLLERDE, BAYRAMDA AÇIK MI?

Kuyumcular Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi bayramlarda bayramın ilk günü kapalıdır. Arefe günü ise hizmet vermeye devam ederler. Öte yandan 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatillerde kuyumcular açıktır.

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