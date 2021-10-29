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Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:10

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verilip verilmediği merak ediliyor. Ülkemizde belirli günler ve haftalar resmi tatil sayıldığı için otobüs, metro, metrobüs, tramvay ücretsiz olabiliyor. 29 Ekim resmi tatil içerisinde yer aldığı için Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi sorusuna yanıt aranıyor. İlgili kurumlardan resmi açıklamalar geldi. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi? İşte yanıtı

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, toplu ulaşım bedava mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle ulaşımın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu üzere resmi tatillerde bilindiği üzere şehir içi ulaşım araçlarının kullanımı vatandaşlara bedava oluyordu. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

29 EKİM BUGÜN OTOBÜS, METRO, METROBÜS, TRAMVAY TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI, ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün toplu ulaşım İstanbul ve Ankara ücretsiz, İzmir'de ise yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek. Alınan karar göre otobüs, vapur, metro, Marmaray, Ankaray 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

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