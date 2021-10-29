Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, toplu ulaşım bedava mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle ulaşımın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu üzere resmi tatillerde bilindiği üzere şehir içi ulaşım araçlarının kullanımı vatandaşlara bedava oluyordu. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?
29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
Bugün toplu ulaşım İstanbul ve Ankara ücretsiz, İzmir'de ise yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek. Alınan karar göre otobüs, vapur, metro, Marmaray, Ankaray 24 saat boyunca ücretsiz olacak.