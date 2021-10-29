Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, toplu ulaşım bedava mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle ulaşımın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu üzere resmi tatillerde bilindiği üzere şehir içi ulaşım araçlarının kullanımı vatandaşlara bedava oluyordu. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?