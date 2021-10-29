Kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak? ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman belli olur?

ABD merkez bankası tarafından belirlenecek FED faiz kararı için geri sayım başladı. Politika faizinin geçtiğimiz toplantıda 0-0,25 aralığında sabit tutulmasına karar verilmişti. Son olarak Eylül ayında toplanan kurulun Kasım ayında senenin 8. Toplantısını gerçekleştireceği biliniyor. Hal böyleyken "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD merkez bankası topalntısı ne zaman?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte ABD merkez bankası ile FED faiz kararı ve tüm detaylar...