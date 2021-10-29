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Giriş Tarihi: 30.10.2021 01:43 Son Güncelleme: 30.10.2021 01:43

Kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak? ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman belli olur?

Kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak? ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman belli olur?

Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararı için ABD merkez bankası toplantısına çevrildi. Jerome Powell'ın yapacağı konuşma bu noktada merakla beklenirken milyonlarca kişi “FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD merkez bankası topalntısı ne zaman?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Her sene 8 kez toplanan kurul, 7. Toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Buna göre; 2021 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak? İşte tüm detaylar...

ABD merkez bankası tarafından belirlenecek FED faiz kararı için geri sayım başladı. Politika faizinin geçtiğimiz toplantıda 0-0,25 aralığında sabit tutulmasına karar verilmişti. Son olarak Eylül ayında toplanan kurulun Kasım ayında senenin 8. Toplantısını gerçekleştireceği biliniyor. Hal böyleyken "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD merkez bankası topalntısı ne zaman?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte ABD merkez bankası ile FED faiz kararı ve tüm detaylar...

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FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki Kasım ayından sonraki son toplantısı ise Aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.

POWELL FAİZ KARARI AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıda alınan kararlar, toplantının hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.

SON FED TOPLANTISINDA NE KARAR VERİLDİ?

Son FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Ardından FED Başkanı Powell faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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Kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında yapılacak? ABD merkez bankası toplantısı ile FED faiz kararı ne zaman belli olur?
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