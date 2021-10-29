İstanbul Yeni AKM binası nerede, ne zaman, saat kaçta açılacak? Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) nasıl gidilir ve binanın özellikleri nelerdir?

YENİ AKM BİNASI ÖZELLİKLERİ

Taksim'i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinde, 2,500 kişilik opera salonu ile birlikte, konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ile kafe ve restoranlar, büyük bir komplekste hizmet verecek.

Dünyanın sayılı kültür ve sanat merkezlerinden birisi olacağı belirtilen projede ayrıca 800 kişilik tiyatro, 1000 kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yeni AKM için son açıklamaları ise şu şekilde:

"Atatürk Kültür Merkezinin inşaatını yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Bir büyük, bir de küçük salonu olacak. Küçük salon 800 kişilik…

Orada da iki tane çok amaçlı salon var ve bir sinema salonu yapıyoruz. Kısa metrajlı filmlerin desteklenmesi amacıyla tiyatro, güzel sanatlar, opera bale ve sinema burada hayat bulacak.

Arkada bir kültür sokağı var. Burada kafeler, restoranlar, galeriler var. Uzun bir sokak. Orayı 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz.

Üstte 360 derece manzarası olan VIP bir restoranı olan, aşağıda da yine kafeler, restoranlar olacak. Müzesi, kütüphanesi olacak, cep sineması olacak.