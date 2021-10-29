POMEM mülakat sonuçları için milyonların geri sayımı devam ediyor. Bilindiği üzere Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 15 Şubat 2021'de gerçekleşen sınavlar tamamlanmıştı. Hal böyleyken adaylar sonuçların erişime açılacağı tarihe kilitlendi. Son günlerde "27. Dönem POMEM mülakat (sözlü sınav) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın kısa zaman içerisinde sonuçları erişime açması bekleniyor. Peki, 2021 POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...