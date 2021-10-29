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Giriş Tarihi: 29.10.2021 18:30 Son Güncelleme: 29.10.2021 18:30

POMEM mülakat (sözlü sınav) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat (sözlü sınav) sonuçları açıklanıyor!

POMEM mülakat sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sözlü sınav sonuçları açıklanıyor!

POMEM mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi’nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 27. Dönem polis alımı kapsamında gerçekleşen aşamalardan geçen adaylar özellikle son günlerde “27. Dönem POMEM mülakat (sözlü sınav) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın alınacağı bildirilmişti. Peki, 2021 POMEM mülakat (sözlü sınav) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmelerinin detayları...

POMEM mülakat sonuçları için milyonların geri sayımı devam ediyor. Bilindiği üzere Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 15 Şubat 2021'de gerçekleşen sınavlar tamamlanmıştı. Hal böyleyken adaylar sonuçların erişime açılacağı tarihe kilitlendi. Son günlerde "27. Dönem POMEM mülakat (sözlü sınav) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın kısa zaman içerisinde sonuçları erişime açması bekleniyor. Peki, 2021 POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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POMEM mülakat (sözlü sınav) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat (sözlü sınav) sonuçları açıklanıyor!
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