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Giriş Tarihi: 30.10.2021 07:09 Son Güncelleme: 30.10.2021 07:09

Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 601.yeni bölüm tamamı izle ekranı!

Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 601.yeni bölüm tamamı izle ekranı!

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar 601. Yeni bölüm izle ekranı ile araştırma konusu haline geldi. Yapımda bu hafta Rıza Baba ve ekibi Kerim Aslan'a ulaşabilmek için her yolu dener. Aslı, Kerim'in adamıyla fazla yakınlaşmaya başlayınca operasyonu zedeleyeceği düşünülür; fakat, göründüğü gibi değildir. Diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Arka Sokaklar 601. Yeni bölüm izle ekranı üzerinden yayını naklen takip ediyor. İşte 29 Ekim Arka Sokaklar yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...

Arka Sokaklar 601. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları son dönemde hız kazandı. Aksiyonun hız kesmediği yapımda geçtiğimiz hafta Ali'nin ölümü ile sarsılan ekip bu hafta da Kerim Aslan'a ulaşabilmek için operasyon gerçekleştiriyor. Dizinin bu haftaki bölümünü izlemek isteyenler Arka Sokaklar yeni bölüm izle ekranı üzerinden diziyi takip ediyor. İşte Kanal D canlı yayın ile Arka Sokaklar 601. bölüm izle ekranı ve detaylar...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (600.BÖLÜM)

Mesut, gözaltına alınıyor! Mesut komiser, Harun'un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat'ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut'un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır. Harun, Hamit tarafından kaçırılmıştır…

Hamit, kendisinin ve adamlarının yakınlarını ülkemiz üzerinden Avrupa'ya göndermek için Harun'u kullanır. Harun, Hamit'in elinden kurtulmak için bu isteğini kabul eder ve göçmenleri Türkiye'ye getirir.

Ekibimiz, Kerim Aslan ve Vildan'ın peşini bırakmaz…

Adamları tek tek yakalanan Kerim Aslan ve Vildan'ın amacı Ruslar ile son bir anlaşma yapmak ve işleri Esmer'e devredip ortadan kaybolmaktır. Esmer, hapishaneden çıktığı gibi Kerim Aslan ile anlaşır fakat onun için yaptığı bu anlaşmadan daha önemli bir konu vardır; içeriye düşmesini sağlayan Erman'ı ortadan kaldırmak…

Arka Sokaklar Ali öldü mü, nasıl, Alp Korkmaz diziden neden çıktı? Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz diziden ayrıldı mı, öldü mü?

İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Esmer, eski ve güvenilir adamı Osman'ı tekrar yanında görmek ister. Osman, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile birlikte temiz bir başlangıç yapmış, taksi şoförlüğü ile geçimini sağlamaktadır. Osman, eski hayatına dönmek istemez fakat Esmer'in, Osman'dan vazgeçme niyeti yoktur.

Kerim Aslan ve Vildan, Ruslar ile yapacakları anlaşma için Antalya'ya gider. Hüsnü, Aslı ve Emre operasyon için Antalya'ya hareket eder. Antalya emniyet birimleri ile birlikte Ali'de operasyona katılır.

Leyla'nın kızı Suna'nın hastalığı giderek şiddetlenir…

Hakan'ın yardım tekliflerini kabul etmeyen Leyla, bir ailenin yanında hizmetçiliğe başlar. Suna'nın hastalığı hızla şiddetlenir. Çaresiz kalan Leyla, Hakan'dan yardım ister. Suna'nın acilen ameliyat edilmesi gerekmektedir, Leyla'nın acilen paraya ihtiyacı vardır. Bu sırada çalıştığı evde gerçekleşen hırsızlık olayı tüm şüpheleri Leyla'nın üstüne çeker.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

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Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 601.yeni bölüm tamamı izle ekranı!
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