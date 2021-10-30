Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 601.yeni bölüm tamamı izle ekranı!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (600.BÖLÜM)

Mesut, gözaltına alınıyor! Mesut komiser, Harun'un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat'ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut'un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır. Harun, Hamit tarafından kaçırılmıştır…

Hamit, kendisinin ve adamlarının yakınlarını ülkemiz üzerinden Avrupa'ya göndermek için Harun'u kullanır. Harun, Hamit'in elinden kurtulmak için bu isteğini kabul eder ve göçmenleri Türkiye'ye getirir.

Ekibimiz, Kerim Aslan ve Vildan'ın peşini bırakmaz…

Adamları tek tek yakalanan Kerim Aslan ve Vildan'ın amacı Ruslar ile son bir anlaşma yapmak ve işleri Esmer'e devredip ortadan kaybolmaktır. Esmer, hapishaneden çıktığı gibi Kerim Aslan ile anlaşır fakat onun için yaptığı bu anlaşmadan daha önemli bir konu vardır; içeriye düşmesini sağlayan Erman'ı ortadan kaldırmak…