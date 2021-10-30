Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DİB (Diyanet) 7 bin 800 kişilik personel alımı yapıyor! Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 30.10.2021 20:02

DİB (Diyanet) 7 bin 800 kişilik personel alımı yapıyor! Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

DİB Diyanet 7 bin 800 kişilik personel alımı yapıyor! Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru süreciyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Adaylar belirlenen tarihler aralığında 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyım gibi kurum bünyesindeki açık pozisyonlara başvurularını gerçekleştirebilecek. Hal böyleyken “2021 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Diyanet personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açık pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım alınacağı duyuruldu. Bu noktada adaylar şimdiden "2021 Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yayımlanan ilanda alımların toplamda 7 bin 800 kişilik olacağı ifade edildi. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular; adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021-22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021- 22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru öişlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

1. Orta öğretim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 08.11.2021 22.11.2021 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.

2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 08.11.2021-22.11.2021 tarihleri arasında (saat 08:30 16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), Kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz edeceklerdir.

4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

5. İl veya ilçe müftülüklerindeki sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

6. Başkanlığımız "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
İşte AK Parti'nin İstanbul'daki son oy oranı! Osman Nuri Kabaktepe açıkladı
Takıntılı sevgiliden akılalmaz intikam! Erkek arkadaşının hayatını kabusa çevirdi
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
Son dakika... Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi için Roma'da: Aile fotoğrafında dikkat çeken görüntü
Son dakika... Benfica'dan Gedson Fernandes'e şartlı onay çıktı! Gustavo Assunçao'nun yerine Galatasaray'a geliyor
Son dakika: Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 52 il için sağanak uyarısı
Son dakika: Güzel oyuncu Cemre Baysel hasta yatağından paylaştı: Bir yıldır benimle yaşayan şeyden kurtuldum!
PSG'de Messi hüsranı! Lille maçında oyundan alındı ve...
Mansur Yavaş 'canlı yayınlıyorum' demişti.... Her ihaleden vurgun çıkıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
DİB (Diyanet) 7 bin 800 kişilik personel alımı yapıyor! Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA