DİB (Diyanet) 7 bin 800 kişilik personel alımı yapıyor! Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açık pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım alınacağı duyuruldu. Bu noktada adaylar şimdiden "2021 Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yayımlanan ilanda alımların toplamda 7 bin 800 kişilik olacağı ifade edildi. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular; adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021-22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021- 22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru öişlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
1. Orta öğretim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 08.11.2021 22.11.2021 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.
2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 08.11.2021-22.11.2021 tarihleri arasında (saat 08:30 16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), Kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz edeceklerdir.
4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
5. İl veya ilçe müftülüklerindeki sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
6. Başkanlığımız "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.