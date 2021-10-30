Fenerbahçe’de Altay Bayındır ve Enner Valencia sakatlandı! Hastaneye kaldırıldı...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Konyaspor 2-1 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 2'de Soner Dikmen ve 11'de Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise frikikten İrfan Can Kahveci attı.
Ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Fenerbahçe 19 puanda kaldı. Konyaspor ise güçlü rakibini geride bırakarak 20 puana yükseldi.
ALTAY VE VALENCIA SAKATLANDI!
Fenerbahçe'de 72'de Altay Bayındır ve 75'te Enner Valencia sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldılar.
Rakibiyle şiddetli bir şekilde çarpışan Altay, yerini Berke Özer'e bırakırken genç kaleci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen kaleci Altay Bayındır ambulansla hastaneye getirildi. İlk gelen bilgilere göre milli kalecide kırık tespit edilmedi.
Bir kaç dakika sonra Valencia'nın sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği kalmadığı için Sarı-lacivertliler, uzatmalarla birlikte yaklaşık son 20 dakikayı 10 kişi oynadı.
Vitor Pereira, ilk yarının sonlarında 3 değişiklik birden yapmıştı.