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Giriş Tarihi: 30.10.2021 13:28

Kana Kan Hesaplaşma filmi konusu ne? Kana Kan Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler?

Kana Kan Hesaplaşma filmi konusu ne? Kana Kan Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Kana Kan Hesaplaşma filmi izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Jean-Claude Van Damme, Alain Moussi gibi isimlerin yer aldığı yapımda Kurt Sloane, MMA (Karma Dövüş Sanatları) şampiyonudur ve öldürülen erkek kardeşinin intikamını aldıktan bir yıl sonra kendini yeniden Tayland'da bulur. Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Kana Kan Hesaplaşma filmi konusu ne? Kana Kan Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler? İşte yanıtı…

Kana Kan Hesaplaşma filmi bu akşam Show TV'de yayınlanacak. 8 Eylül 1989'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime giren yapım için geri sayım başladı. Filmi ilk kez izleyecek olanlar veya daha önceden de izleyip bilgilerini tazelemek isteyenler Kana Kan Hesaplaşma filmi konusu ne, oyuncuları kim sorusuna yanıt arıyor. İşte Kana Kan Hesaplaşma filmi konusu ve oyuncuları…

KANA KAN HESAPLAŞMA KONUSU NE?

Kurt Sloane, MMA (Karma Dövüş Sanatları) şampiyonudur ve öldürülen erkek kardeşinin intikamını aldıktan bir yıl sonra kendini yeniden Tayland'da bulur. Bu kez güçlü bir gangster çetesi tarafından kaçırılan ve hapsedilen Sloane'un özgür kalabilmek için tek şansı illegal ve ölümcül bir maçı kazanmaktır. Güçlendirici ilaç kullanan 180 kiloluk rakibi karşısında hayatta kalabilmek için sıkı bir çalışmaya girmek zorundadır. Efsanevi ustası Durand ve kendisi gibi esir tutulan Briggs'in yardımıyla özgürlüğü için savaşmaya hazırlanır.

KANA KAN HESAPLAŞMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jean-Claude Van Damme, Alain Moussi, Mike Tyson, Sara Malakul Lane, Christopher Lambert

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Kana Kan Hesaplaşma filmi konusu ne? Kana Kan Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler?
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