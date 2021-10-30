Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim reyting sonuçları birincisi Arka Sokaklar mı Kırmızı Oda mı?

Ekranların en çok sevilen yapımları reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Reyting ölçüm raporlarına göre 29 Ekim Cuma günü en çok takip edilen yayınlar arasında Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda vardı. İzleyici kitlesi 29 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklandı mı, reyting sonuçları birincisi Arka Sokaklar mı Kırmızı Oda mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Reyting sonuçları ve dünün reyting sonuçları birincisi…