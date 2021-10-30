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Giriş Tarihi: 30.10.2021 08:05

Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim reyting sonuçları birincisi Arka SokaklarKırmızı Oda mı?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim reyting sonuçları birincisi Arka Sokaklar mı Kırmızı Oda mı?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları birincisini araştırıyor. 29 Ekim Cuma akşamı Tv8’de Kırmızı Oda, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Mucize Aşk izleyiciyle buluştu. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken düne ait reyting sonuç sıralaması merakla bekleniyor. Geçen haftaya bakacak olursak Totalde Arka Sokaklar birinci, AB’de Kırmızı Oda ikinci olmuştu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim reyting sonuçları birincisi Arka Sokaklar mı Kırmızı Oda mı? İşte son sıralama…

Ekranların en çok sevilen yapımları reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Reyting ölçüm raporlarına göre 29 Ekim Cuma günü en çok takip edilen yayınlar arasında Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda vardı. İzleyici kitlesi 29 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklandı mı, reyting sonuçları birincisi Arka Sokaklar mı Kırmızı Oda mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Reyting sonuçları ve dünün reyting sonuçları birincisi…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Kıbrıs Zafere Doğru, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 29 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşte tüm reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır…

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

22 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırada Kanal D'de izleyici ile buluşan "Arka Sokaklar" dizisi, 3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer aldı.

AB'de ise 1. sırada TV8'de yayınlanan "Kırmızı Oda" yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ARKA SOKAKLAR KANAL D
2 ASK MANTIK INTIKAM FOX
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 ESRA EROL'DA ATV
6 HAVA DURUMU KANAL D
7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D
8 KIRMIZI ODA TV8
9 ATV ANA HABER ATV
10 ASK MANTIK INTIKAM (OZET) FOX

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim reyting sonuçları birincisi Arka Sokaklar mı Kırmızı Oda mı?
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