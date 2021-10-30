Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim reyting sonuçları birincisi Arka Sokaklar mı Kırmızı Oda mı?

Ekranların en çok sevilen yapımları reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Reyting ölçüm raporlarına göre 29 Ekim Cuma günü en çok takip edilen yayınlar arasında Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda vardı. İzleyici kitlesi 29 Ekim 2021 reyting sonuçları açıklandı mı, reyting sonuçları birincisi Arka Sokaklar mı Kırmızı Oda mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Reyting sonuçları ve dünün reyting sonuçları birincisi…
Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Kıbrıs Zafere Doğru, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 29 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşte tüm reyting sonuçları
Reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır…
22 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırada Kanal D'de izleyici ile buluşan "Arka Sokaklar" dizisi, 3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer aldı.
AB'de ise 1. sırada TV8'de yayınlanan "Kırmızı Oda" yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
|1
|ARKA SOKAKLAR
|KANAL D
|2
|ASK MANTIK INTIKAM
|FOX
|3
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|4
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|5
|ESRA EROL'DA
|ATV
|6
|HAVA DURUMU
|KANAL D
|7
|ARKA SOKAKLAR (OZET)
|KANAL D
|8
|KIRMIZI ODA
|TV8
|9
|ATV ANA HABER
|ATV
|10
|ASK MANTIK INTIKAM (OZET)
|FOX