Benim Hayatım dizisi ne zaman ve hangi kanalda başlayacak? Benim Hayatım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Benim Hayatım dizisi konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar başladı. Dizinin yönetmen koltuğunda Orkun Çatak otururken senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete üstleniyor. Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Benim Hayatım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Benim Hayatım dizisine dair merak edilenler!
BENİM HAYATIM DİZİSİ KONUSU
Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
BENİM HAYATIM DİZİSİ OYUNCULARI
Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor. "Benim Hayatım"ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
BENİM HAYATIM DİZİSİ 1.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hayalleri için babası Ökkeş'le İstanbul'a gelen Hayat, Harisoğlu Holding'in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur. Büyük bir aile olmak isteyen Yılmaz'ın beklenmedik evlilik teklifi herkes üzerinde bomba etkisi yaratacaktır.