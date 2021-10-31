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Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:32 Son Güncelleme: 31.10.2021 16:32

Büyük cuma indirimleri ne zaman başlıyor? 2021 Büyük cuma indirim günleri başladı mı, ayın kaçında olacak?

Büyük cuma indirimleri ne zaman başlıyor? 2021 Büyük cuma indirim günleri başladı mı, ayın kaçında olacak?

Alışveriş tutkunları için vazgeçilmez haline gelen Efsane Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl merakla beklenen indirimler vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Muhteşem Cuma, Efsane Cuma gibi isimlerle adlandırılan bu tarihlerle ilgili olarak son günlerde “Efsane Kasım – Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında?” soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle alışveriş sitelerindeki bu indirim çılgınlığı şimdiden milyonların gündemindeki yerini aldı. Peki, 2021 Efsane Kasım – Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Efsane bir diğer adıyla Muhteşem Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl Kasım ayının belli tarihleri aralığında düzenlenen muhteşem indirim günleri tüketicisine birbirinden çeşitli fırsatlar sunuyor. Hal böyleyken "Efsane Kasım – Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?" sorularıda gündemdeki yerini aldı. Teknolojiden giyime kadar birçok üründe kaçırılmayacak fiyat düşüşü yaşanırken, çeşitli ürün uygun fiyatlarla mağazalarda ve internet sitelerinde alıcıları bekliyor olacak. Peki, Efsane Kasım – Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İşte detaylar...

Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? 2020 Efsane Cuma indirimleri tarihi…

EFSANE CUMA NE ZAMAN?

Türkiye'de Black friday ya da Efsane cuma diye anılan alışveriş çılgınlığı, bu yıl 26 Kasım 2021 günü başlayacak.

MUHTEŞEM CUMA NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD'deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu hep böyle sürmüş. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış.

İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alış verişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia'da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.

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Büyük cuma indirimleri ne zaman başlıyor? 2021 Büyük cuma indirim günleri başladı mı, ayın kaçında olacak?
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