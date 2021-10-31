Erdal İnönü ölüm yıl dönümünde anılıyor: Erdal İnönü kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, nereli?

Fizik alanında yaptığı başarılı çalışmalarla, TÜBİTAK'a katkılarıyla ve siyasi faaliyetleriyle tanınan Erdal İnönü, vefatının 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla anılıyor. İnönü'nün hayatı, siyasi kimliği ve ailesi kendisiyle ilgili merak edilenlerin başında geliyor. Erdal İnönü'nün eğitimi, kariyeri, babası ve ailesi hakkında araştırılanların yanıtı haberimizde. Erdal İnönü kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü, nereli? İşte Eski Başbakan Yardımcısı, siyasetçi ve bilim insanı Erdal İnönü'nün hayatına ilişkin detaylar.

ERDAL İNÖNÜ KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün üç çocuğundan biri olan Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün yaşamını yitirmesinin üzerinden 14 yıl geçti.

İsmet ve Mevhibe İnönü'nün ortanca çocuğu olan Erdal İnönü, 6 Haziran 1926'da Ankara'da dünyaya geldi. İnönü, ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1947'de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü'nü bitirdi.