Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı yayın kanalı izle

Galatasaray, Süper Lig 11. Haftada sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Son 5 maçında 3 galibiyete imza atan sarı-kırmızılı ekip, evinde oynayacağı mücadelede galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Diğer yandan Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı yayın kanalı detaylarını merak edenler, "Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Süper Lig Galatasaray - Gaziantep canlı yayın kanalı detayları ve ilk 11 bilgileri şöyle;
GALATASARAY XI: Muslera (K), Yedlin, Van Aanholt, Kerem, Morutan, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Marcao, Barış, Halil
GAZİANTEP FK XI: Günay (K), Djilobodji, Tosca, Muhammet, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Caulker, Maxim, Merkel, Dicko
Aşağıda yer alan link ile başlama saatinden itibaren mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz...