Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 31.10.2021 18:53 Son Güncelleme: 31.10.2021 18:53

Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı yayın kanalı izle

Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 11. Hafta maçları kapsamında Galatasaray, Gaziantep FK’yı sahasında konuk ediyor. Fatih Terim yönetimindeki ev sahibi sarı-kırmızılı ekip mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı mücadelede Gaziantep ekibi deplasmanda kazanmayı hedefliyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı yayın kanalı izlemek isteyerek “Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle linki ve maça ilişkin son dakika bilgileri.

Galatasaray, Süper Lig 11. Haftada sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Son 5 maçında 3 galibiyete imza atan sarı-kırmızılı ekip, evinde oynayacağı mücadelede galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Diğer yandan Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı yayın kanalı detaylarını merak edenler, "Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Galatasaray - Gaziantep canlı yayın kanalı detayları ve ilk 11 bilgileri şöyle;

  • Süper Lig Galatasaray - Gaziantep 31 Ekim 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

GALATASARAY XI: Muslera (K), Yedlin, Van Aanholt, Kerem, Morutan, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Marcao, Barış, Halil

GAZİANTEP FK XI: Günay (K), Djilobodji, Tosca, Muhammet, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Caulker, Maxim, Merkel, Dicko



Aşağıda yer alan link ile başlama saatinden itibaren mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz...

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/galatasaray-gaziantep-v3

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Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle! Süper Lig Galatasaray - Gaziantep FK maçı canlı yayın kanalı izle
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