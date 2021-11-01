Binance çöktü mü, neden para çekilmiyor, ne zaman düzelecek? Binance "para çekme sorunu" ne zaman normale dönecek?

Binance çöktü mü sorusu uygulamadaki para çekme sorunu nedeniyle binlerce kullanıcısı tarafından araştırma konusu haline geldi. Bazı hesap sahipleri uygulamadaki para çekim işlemlerinin durdurulduğu açıklamasının ardından konuyla alakalı detayları araştırıyor. Bu noktada "Binance çöktü mü, neden para çekilmiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Binance uygulamasında "para çekme sorunu" nedir, çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte konuya ilişkin detaylar...