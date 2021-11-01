Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Binance çöktü mü, neden para çekilmiyor, ne zaman düzelecek? Binance "para çekme sorunu" ne zaman normale dönecek?
Giriş Tarihi: 1.11.2021 15:53 Son Güncelleme: 1.11.2021 15:54

Binance çöktü mü, neden para çekilmiyor, ne zaman düzelecek? Binance "para çekme sorunu" ne zaman normale dönecek?

Binance çöktü mü, neden para çekilmiyor, ne zaman düzelecek? Binance para çekme sorunu ne zaman normale dönecek?

Binance sistemi kullanıcıları "Binance çöktü mü, para çekme işlemi neden yapılmıyor, para çekme sorunu ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Hesap sahipleri dönem dönem uygulamalarda bu hatalarla karşılaşabiliyor. Kısa süre önce kripto para piyasasına damga vuran dolandırıcılık olayları sonrası konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Binance çöktü mü, neden para çekilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte Binance TR uygulamasında yaşanan sorunla ilgili son dakika ayrıntıları...

Binance çöktü mü sorusu uygulamadaki para çekme sorunu nedeniyle binlerce kullanıcısı tarafından araştırma konusu haline geldi. Bazı hesap sahipleri uygulamadaki para çekim işlemlerinin durdurulduğu açıklamasının ardından konuyla alakalı detayları araştırıyor. Bu noktada "Binance çöktü mü, neden para çekilmiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Binance uygulamasında "para çekme sorunu" nedir, çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

BINANCE PARA ÇEKİM İŞLEMLERİNİ DURDURDU!

Binance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde öncelikli olarak çalışıyor" ifadelerinde bulundu.

Binance TR çöktü mü, uygulama neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? Biance uygulaması ağ hatası nedir, uygulama çöktü mü?

Para çekme işlemlerinin ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

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Binance çöktü mü, neden para çekilmiyor, ne zaman düzelecek? Binance "para çekme sorunu" ne zaman normale dönecek?
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