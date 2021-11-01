Binance çöktü mü, neden para çekilmiyor, ne zaman düzelecek? Binance "para çekme sorunu" ne zaman normale dönecek?

Binance çöktü mü sorusu uygulamadaki para çekme sorunu nedeniyle binlerce kullanıcısı tarafından araştırma konusu haline geldi. Bazı hesap sahipleri uygulamadaki para çekim işlemlerinin durdurulduğu açıklamasının ardından konuyla alakalı detayları araştırıyor. Bu noktada "Binance çöktü mü, neden para çekilmiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Binance uygulamasında "para çekme sorunu" nedir, çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte konuya ilişkin detaylar...
BINANCE PARA ÇEKİM İŞLEMLERİNİ DURDURDU!
Binance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde öncelikli olarak çalışıyor" ifadelerinde bulundu.
We have temporarily disabled all crypto withdrawals on https://t.co/QILSkzx7ac due to a large backlog.— Binance (@binance) November 1, 2021
Rest assured our team is working on it with top priority.
Thank you for your patience and apologies for any inconvenience caused.
Para çekme işlemlerinin ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.