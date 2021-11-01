Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Su diyeti nedir, nasıl yapılır? Pınar Deniz'e kilo verdiren Su diyeti nasıl yapılır? İşte gün gün yapılışı!
Giriş Tarihi: 1.11.2021 09:15

Su diyeti nedir, nasıl yapılır? Pınar Deniz'e kilo verdiren Su diyeti nasıl yapılır? İşte gün gün yapılışı!

Su diyeti nedir, nasıl yapılır? Pınar Deniz’e kilo verdiren Su diyeti nasıl yapılır? İşte gün gün yapılışı!

Son dönemde özellikle ünlü isimlerle gündeme gelen su diyeti binlerce kişinin de dikkatini çekiyor. Gün içerisinde sağlıklı bir insanın günlük 2,5-3 litre civarında sıvı tüketmesi gerektiği bilinirken su içmenin sağlıklı yaşamın en önemli faktörlerinden olduğu artık bilinen bir gerçek. Öte yandan su tüketerek de kilo vermek mümkün. Peki, son dönemde popülerleşen su diyeti nedir, nasıl yapılır? Su diyeti kaç kilo verdirir ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Son dönemde popülerleşen ve ünlü isimlerin verdiği kilolarla anılan su diyeti, güzel oyuncu Pınar Deniz ile yeniden gündeme taşındı. Sağlıklı bir yaşamın en büyük sırrı olan suyu, doğru şekilde tükettiğinizde kilo vermek de mümkün. Bu noktada konuyla ilgili olarak "Su diyeti nedir, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Hem sağlığını korumak hem de zararsız bir şekilde kilo vermek isteyen kişilerin deneyebileceği bu diyet, son zamanlarda popüler olmaya başladı. Peki, su diyeti nedir ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Su diyeti nasıl yapılır? Su orucu diyeti ile kaç günde, ne kadar kilo verilir?

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Vücudu yoğun bir detoks etkisi altına alıp kilo verme hızında artış yaratan su diyeti, günde en az 2 – 2.5 litre su ya da sıvı tüketimi yaparak uygulanmaktadır. Su diyeti yaparken tokluk hissini koruyabilmek için su tüketmenin yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerinin alınabilmesi için ihtiyaçlarınızı karşılayacak diğer sıvıların tüketilmesi de oldukça önem arz ediyor.

Birçok uzman, su diyetini sadece su tüketerek gerçekleştirmenin vücut üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olabileceğini söyleyerek, bol su tüketiminin yanı sıra besin değeri yüksek gıdaların ve vitamin – mineral bakımından zengin sıvıların da diyet listesine eklenmesini tavsiye ediyor. Kısa süreli uygulanan su diyetlerinde sabah güne başlamadan önce bir bardak ılık ve limonlı su içmenin güne enerjik başlamayı kolaylaştırdığı ve metabolizmayı çalıştırdığı görülüyor. Limon, içeriğindeki yoğun C vitamini sayesinde hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de kalp ve damar hastalıklarını önlüyor.

7 günlük su orucu insanların aklına su diyeti 1 haftada kaç kilo verdirir sorusunu getiriyor. Eğer doğru bir şekilde yapılır ve egzersiz ile desteklenirse su diyeti 1 haftalık sürede 7 kilo vermeye yardımcı oluyor. Su içerek zayıflama birçok insan için hayal gibi görünse de, hem sağlıklı olduğu hem de hızlı kilo vermeye yardımcı olduğu için su diyeti günümüzde kilo vermek isteyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Alkali su diyeti nedir? Alkali su diyeti nasıl yapılır? İşte listesi…

SU ORUCU DİYETİ İLE NASIL KİLO VERİLİR?

Su orucu diyeti uygulanması kolay görülen ancak bazı insanları oldukça zorlayabilen bir diyettir. Bu süreçte diyetin doğru uygulanması önemlidir ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Tarçınlı su diyeti ya da limonlu su diyeti olarak da uygulanabilen su orucunda dikkat edilmesi gereken etmenler şunlar olarak karşımıza çıkmaktadır:

  • İlk gün

Orucun ilk günü vücudu alıştırabilmek için pişmemiş, ham sebze ve meyveler tüketilir. İlk günün akşamı ise bağırsaklarda biriken toksinleri atabilmek ve bağırsakları temizleyebilmek için 1 litre ılık suya 1 tatlı kaşığı ingiliz karbonatı atılır, bir süre beklenir ve sonrasında bu karışım tüketilir.

  • İkinci gün

Diyetin ikinci gününde 1litre ılık suya 2 adet limon sıkılır ve 2 – 3 kaşık da doğal bal eklenir. Bu karışım, güne başlamadan önce tüketilmelidir. Sonrasında gün içerisinde her saat başı bir bardak su içmeye devam edilir.

  • Üçüncü gün

Artık vücut diyete tamamen ayak uydurmaya başlamıştır. Bugünden itibaren her sabah güne başlamadan önce ikinci günde hazırladığınız karışımın aynısından tüketiyorsunuz. Yine her saat 1 bardak su içerek günü geçiriyorsunuz.

  • Dördüncü gün

Üçüncü günden farklı olarak dördüncü günde aynı birinci günde olduğu gibi ingiliz karbonatı ve ılık su karışımı tüketilerek bağırsaklar temizlenmelidir.

Oruç süresinin devamında herhangi bir sağlık problemi ortaya çıkarsa hemen bir uzmana başvurulmalıdır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün gece MasterChef kim elendi? TV8 ile 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu!
SON DAKİKA: 31 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray maçlarındaki o pozisyonlara net yorum! Ofsayt var mı?
Okullar kapanacak mı ve uzaktan eğitim ara tatilden sonra mı başlıyor? MEB Mahmut Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Cristiano Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor! Didier Drogba'dan sonra bir ilk...
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
Ünlü oyuncu Özgür Ozan'dan yıllar sonra gelen ‘Çocuklar Duymasın’ itirafı!
Milyonlarca emekliye müjde! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?
KYK burs başvurusu başladı mı, e-Devlet ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 2022 KYK burs kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
Fulya Özdemir cinayetinde son dakika: Katil Atilla Makta hakkında karar
ARKADAŞINA GÖNDER
Su diyeti nedir, nasıl yapılır? Pınar Deniz'e kilo verdiren Su diyeti nasıl yapılır? İşte gün gün yapılışı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA