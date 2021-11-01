Su diyeti nedir, nasıl yapılır? Pınar Deniz’e kilo verdiren Su diyeti nasıl yapılır? İşte gün gün yapılışı!

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Vücudu yoğun bir detoks etkisi altına alıp kilo verme hızında artış yaratan su diyeti, günde en az 2 – 2.5 litre su ya da sıvı tüketimi yaparak uygulanmaktadır. Su diyeti yaparken tokluk hissini koruyabilmek için su tüketmenin yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerinin alınabilmesi için ihtiyaçlarınızı karşılayacak diğer sıvıların tüketilmesi de oldukça önem arz ediyor.

Birçok uzman, su diyetini sadece su tüketerek gerçekleştirmenin vücut üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olabileceğini söyleyerek, bol su tüketiminin yanı sıra besin değeri yüksek gıdaların ve vitamin – mineral bakımından zengin sıvıların da diyet listesine eklenmesini tavsiye ediyor. Kısa süreli uygulanan su diyetlerinde sabah güne başlamadan önce bir bardak ılık ve limonlı su içmenin güne enerjik başlamayı kolaylaştırdığı ve metabolizmayı çalıştırdığı görülüyor. Limon, içeriğindeki yoğun C vitamini sayesinde hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de kalp ve damar hastalıklarını önlüyor.

7 günlük su orucu insanların aklına su diyeti 1 haftada kaç kilo verdirir sorusunu getiriyor. Eğer doğru bir şekilde yapılır ve egzersiz ile desteklenirse su diyeti 1 haftalık sürede 7 kilo vermeye yardımcı oluyor. Su içerek zayıflama birçok insan için hayal gibi görünse de, hem sağlıklı olduğu hem de hızlı kilo vermeye yardımcı olduğu için su diyeti günümüzde kilo vermek isteyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor.