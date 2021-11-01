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Giriş Tarihi: 1.11.2021 19:33

Üç Kuruş 1. bölüm canlı izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Üç Kuruş canlı kesintisiz full izle!

Üç Kuruş 1. bölüm canlı izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Üç Kuruş canlı kesintisiz full izle!

Çukur dizisinin finalinde duyurulan Üç Kuruş dizisi bugün yayın hayatına başladı. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora gibi isimlerin başrolleri paylaştığı dizinin ilk bölümü bugün Show TV’de yayınlanıyor. Diziyi internetten kesintisiz takip etmek isteyenler, Show TV canlı yayın ekranı ile Üç Kuruş 1. Bölüm canlı izle ekranını araştırıyor. Üç Kuruş canlı kesintisiz full izle! İşte 3 Kuruş ilk bölüm full izleme linki!

Üç Kuruş dizisi bugün ilk bölümüyle ekrana geliyor. Çıngıraklı adlı Roman mahallesinde geçen dizi, mafya lideri Kartal ile komiser Efe'nin serüvenini işleyecek. Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un başrolleri paylaştığı dizinin ilk bölümünü canlı izlemek isteyenler içine Show TV canlı yayın ekranı ile Üç Kuruş canlı kesintisiz full izleme linki haberimizde. Üç Kuruş 1. Bölüm canlı ve tamamı izle!

ÜÇ KURUŞ CANLI İZLE

Üç Kuruş dizisinin ilk bölümü bu akşam saat 20:00'de başlıyor. Her Pazartesi aynı saatte ekrana gelecek olan diziyi canlı izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Uraz Kaygılaroğlu (Kartal)

Ekin Koç (Efe)

Diren Polatoğlulları (İrfan)

Nesrin Cevadzade (Bahar)

Aslıhan Malbora (Leyla)

Nursel Köse (Neriman)

Civan Canova (Oktay)

Ercan Kesal (Halit)

Mustafa Kırantepe (Ruşen)

Uğur Yıldıran (Sesu)

Umutcan Ütebay (Şahin)

Damla Makar (Halide)

Melissa Yıldırımer (Nesrin)

Aytaç Uşun (Batuhan)

Cenk Kangöz (Mesut)

Alişan Uğur (Konyalı)

Burak Altay (Bülent)

Muttalip Müjdeci (Sahir)

Asena Girişken (Perihan)

Tuğçe Yolcu (Hazal)

Aylin Engör (Neşe)

Volkan Kıran (Kamil)

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Üç Kuruş 1. bölüm canlı izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Üç Kuruş canlı kesintisiz full izle!
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