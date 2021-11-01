Üç Kuruş 1. bölüm canlı izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Üç Kuruş canlı kesintisiz full izle!

Üç Kuruş dizisi bugün ilk bölümüyle ekrana geliyor. Çıngıraklı adlı Roman mahallesinde geçen dizi, mafya lideri Kartal ile komiser Efe'nin serüvenini işleyecek. Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un başrolleri paylaştığı dizinin ilk bölümünü canlı izlemek isteyenler içine Show TV canlı yayın ekranı ile Üç Kuruş canlı kesintisiz full izleme linki haberimizde. Üç Kuruş 1. Bölüm canlı ve tamamı izle!

ÜÇ KURUŞ CANLI İZLE

Üç Kuruş dizisinin ilk bölümü bu akşam saat 20:00'de başlıyor. Her Pazartesi aynı saatte ekrana gelecek olan diziyi canlı izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin