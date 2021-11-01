Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üç Kuruş ikinci bölüm fragmanı yayınlandı: Üç Kuruş 2. Bölüm ne zaman, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 2.11.2021 00:40 Son Güncelleme: 2.11.2021 00:46

Üç Kuruş ikinci bölüm fragmanı yayınlandı: Üç Kuruş 2. Bölüm ne zaman, yeni bölümde neler olacak?

Üç Kuruş ikinci bölüm fragmanı yayınlandı: Üç Kuruş 2. Bölüm ne zaman, yeni bölümde neler olacak?

Üç Kuruş dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’un başrolleri paylaştığı dizinin ilk bölümünü izleyenler, yeni bölümde yaşanacak olaylar için şimdiden araştırmaya koyuldu. İlk bölümün ardından Üç Kuruş ikinci bölüm fragmanı yayınlanırken, izleyiciler Üç Kuruş 2. Bölüm ne zaman, yeni bölümde neler olacak sorularına yanıt arıyor. İşte yeni bölüm fragmanı ile merak edilenlerin yanıtı.

Komiser Efe ile mafya lideri Kartal'ın cinayet vakası sebebiyle kesişen yolları, onları içinden çıkılmaz bir duruma sürüklüyor. Üç Kuruş, bu akşam yayınlanan ilk bölümüyle diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Cesetlerin üzerine atılan kuruşlar dizide dikkat çeken detaylar arasında yer alırken Üç Kuruş ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler, Üç Kuruş 2. Bölüm ne zaman, yeni bölümde neler olacak sorularına yanıt arıyor. Fragmandaki "Çok mutlu çocuklardık" repliği ve cesedin üzerine atılan üç kuruş detayı dikkat çekiyor. İşte ikinci bölüm fragmanı ve merak edilenlerin yanıtı!

ÜÇ KURUŞ İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Uraz Kaygılaroğlu (Kartal)

Ekin Koç (Efe)

Diren Polatoğlulları (İrfan)

Nesrin Cevadzade (Bahar)

Aslıhan Malbora (Leyla)

Nursel Köse (Neriman)

Civan Canova (Oktay)

Ercan Kesal (Halit)

Mustafa Kırantepe (Ruşen)

Uğur Yıldıran (Sesu)

Umutcan Ütebay (Şahin)

Damla Makar (Halide)

Melissa Yıldırımer (Nesrin)

Aytaç Uşun (Batuhan)

Cenk Kangöz (Mesut)

Alişan Uğur (Konyalı)

Burak Altay (Bülent)

Muttalip Müjdeci (Sahir)

Asena Girişken (Perihan)

Tuğçe Yolcu (Hazal)

Aylin Engör (Neşe)

Volkan Kıran (Kamil)

Üç Kuruş 2. bölüm fragmanı | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını kendin yap!
Ünlü oyuncu Özlem Türkad tüm içtenliğiyle anlattı… Estetik kaygıyla zayıflamadım
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
Son dakika haberi: Yıllar önce Aziz Yıldırım şimdi de Ali Koç! Olay sözler 'Kulüpten içeri bile sokmam'
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, başvurusu nasıl yapılır? Milyonların gözü 2021 KYK burs başvuru tarihlerinde!
Mike Tyson’dan Joshua’ya uyarı! Eğer Tyson Fury ile maça çıkarsa…
SON DAKİKA! Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
CHP'li Atakum Belediyesi'nde gıda skandalı! İhtiyaç sahiplerine tarihi geçmiş ürün dağıttılar
Dev destek ödemesi! Kış boyunca sürecek: Başvurular e-Devlet'ten
ARKADAŞINA GÖNDER
Üç Kuruş ikinci bölüm fragmanı yayınlandı: Üç Kuruş 2. Bölüm ne zaman, yeni bölümde neler olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA