Üç Kuruş ikinci bölüm fragmanı yayınlandı: Üç Kuruş 2. Bölüm ne zaman, yeni bölümde neler olacak?

Komiser Efe ile mafya lideri Kartal'ın cinayet vakası sebebiyle kesişen yolları, onları içinden çıkılmaz bir duruma sürüklüyor. Üç Kuruş, bu akşam yayınlanan ilk bölümüyle diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Cesetlerin üzerine atılan kuruşlar dizide dikkat çeken detaylar arasında yer alırken Üç Kuruş ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler, Üç Kuruş 2. Bölüm ne zaman, yeni bölümde neler olacak sorularına yanıt arıyor. Fragmandaki "Çok mutlu çocuklardık" repliği ve cesedin üzerine atılan üç kuruş detayı dikkat çekiyor. İşte ikinci bölüm fragmanı ve merak edilenlerin yanıtı!

ÜÇ KURUŞ İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.