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Giriş Tarihi: 1.11.2021 12:35

Üç Kuruş konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Show Tv'nin yeni dizisi Üç Kuruş konusu ve oyuncuları!

Üç Kuruş konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Show Tv’nin yeni dizisi Üç Kuruş konusu ve oyuncuları!

Uraz Kaygılaroğlu'nun Roman bir mafya lideri olan Kartal'a hayat verdiği Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncularıyla ilk bölümünün yayınlanacağı bugünde gündeme geldi. Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nesrin Cavadzade, Ercan Kesal gibi isimlerin de yer aldığı yapımla alakalı olarak akşam saatlerinin de yaklaşmasıyla “Üç Kuruş konusu nedir, oyuncuları kimler?” soruları yanıt aramaya başladı. Çukur’un devamı niteliğindeki yapım heyecanla bekleniyordu. Peki, Show Tv’nin yeni aksiyon dizisi Üç Kuruş konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve yapımın senaryosuna ilişkin detaylar...

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Üç Kuruş, diziseverler tarafından araştırma konusu haline geldi. İçerde ve Çukur gibi dizilerin yönetmeni olan Sinan Öztürk imzalı dizide Çukur oyuncu kadrosundan birçok isim yer alırken öte yandan araştırmalar da hız kazandı. Diziyle ilgili olarak "Üç Kuruş konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Üç Kuruş dizisinin konusu ve oyuncularına ilişkin tüm detaylar...

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu)

Efe (Ekin Koç)

İrfan (Diren Polatoğulları)

Bahar (Nesrin Cavadzade)

Leyla (Aslıhan Malbora)

Neriman (Nursel Köse)

Bülent Komiser (Burak Altay)

Yardımcı karakterler

Oktay (Civan Canova)

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Mutttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

Konuk karakterler

Halit (Ercan Kesal)

Savaş (Fırat Uçkun)

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Üç Kuruş konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Show Tv'nin yeni dizisi Üç Kuruş konusu ve oyuncuları!
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