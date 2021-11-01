Üç Kuruş nerede çekiliyor, dizide geçen Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin yapıldığı Çıngıraklı neresi, gerçekte var mı?

Üç Kuruş dizisi bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşmaya hazırlanırken öte yandan dizinin seyircileri yapımın çekildiği yeri merak ediyor. Ay Yapım imzalı, dizide Çıngıraklı olarak geçen bir mahalle dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan "Üç Kuruş nerede çekiliyor, dizide geçen Çıngıraklı nerede?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Üç Kuruş dizisinin çekildiği yer ve tüm detaylar...