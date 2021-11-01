Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üç Kuruş nerede çekiliyor, dizide geçen Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin yapıldığı Çıngıraklı neresi, gerçekte var mı?
Giriş Tarihi: 1.11.2021 14:36

Üç Kuruş nerede çekiliyor, dizide geçen Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin yapıldığı Çıngıraklı neresi, gerçekte var mı?

Üç Kuruş nerede çekiliyor, dizide geçen Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin yapıldığı Çıngıraklı neresi, gerçekte var mı?

Show Tv’nin yeni dizisi Üç Kuruş çekildiği yer ile gündemdeki yerini aldı. Aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken yapımın ilk bölümü bu akşam televizyon ekranlarında yerini alırken öte yandan izleyenler “Üç Kuruş nerede çekiliyor, dizide geçen Çıngıraklı nerede?” soruları yanıt aramaya başladı. Çukur dizisi bilindiği üzere Balat’ta çekiliyordu. Bu dizinin devamı niteliğindeki yapımın ise çekildiği yer bu noktada merak konusu haline geldi. Peki, Üç Kuruş nerede çekiliyor, dizide geçen Çıngıraklı nerede? İşte tüm detaylar...

Üç Kuruş dizisi bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşmaya hazırlanırken öte yandan dizinin seyircileri yapımın çekildiği yeri merak ediyor. Ay Yapım imzalı, dizide Çıngıraklı olarak geçen bir mahalle dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan "Üç Kuruş nerede çekiliyor, dizide geçen Çıngıraklı nerede?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Üç Kuruş dizisinin çekildiği yer ve tüm detaylar...

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ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kuruş dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Yapımda çekimler birçok farklı ilçede yapılırken öte yandan dizinin bazı sahneleri Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekildi.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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Üç Kuruş nerede çekiliyor, dizide geçen Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin yapıldığı Çıngıraklı neresi, gerçekte var mı?
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