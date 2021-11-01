Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş dizisi çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor? Çıngıraklı neresi ve gerçekte nerede?
Giriş Tarihi: 1.11.2021 22:15

Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş dizisi çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor? Çıngıraklı neresi ve gerçekte nerede?

Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş dizisi çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor? Çıngıraklı neresi ve gerçekte nerede?

Bu akşam yayın hayatına başlayan Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosu ve konusunun yanında çekim mekanları ile de gündeme geliyor. Diziyi izleyen ve çekildiği mekanlar hakkında araştırma yapan diziseverler, Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş dizisi çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor sorularına yanıt arıyor. Ayrıca “Çıngıraklı Mahallesi” olarak anılan bu mekanlar; Çıngıraklı neresi ve gerçekte nerede sorularını beraberinde getiriyor. İşte bu soruların yanıtı ile detaylar!

Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un başrolleri paylaştığı Üç Kuruş dizisi bu akşam yayın hayatına başladı. Mahalle dizisi olarak dikkat çeken yapımın çekim mekanları izleyici tarafından "Üç Kuruş nerede çekiliyor?" sorusuyla mercek altına alınıyor. Bir mafya babası ile komiserin kovalamacasının bir cinayet üzerine yön değiştirmesini işleyen dizi, Üç Kuruş dizisi çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor sorusuyla araştırılıyor. Peki Çıngıraklı neresi ve gerçekte var mı, nerede? İşte merak edilenlerin yanıtı!

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kuruş dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Yapımda çekimler Nişantaşı ve Balat gibi birçok farklı semtte yapılırken bazı sahneleri Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekildi.

ÇINGIRAKLI NEREDE?

Çıngıraklı Mahallesi İstanbul Balat'ta yer almaktadır. Üç Kuruş dizisinde sıkça bahsedilen yer Balat'tadır. Üç Kuruş dizisi çekimleri her ne kadar İstanbul'un Nişantaşı semtinde gerçekleşse de herkesin merak ettiği Çıngıraklı mahallesi Balat'a aittir. Çıngıraklı Mahallesi'nin gerçekteki adı ise Balat'ın Lonca mahallesi olarak biliniyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş dizisi çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor? Çıngıraklı neresi ve gerçekte nerede?
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