Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş dizisi çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor? Çıngıraklı neresi ve gerçekte nerede?

Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un başrolleri paylaştığı Üç Kuruş dizisi bu akşam yayın hayatına başladı. Mahalle dizisi olarak dikkat çeken yapımın çekim mekanları izleyici tarafından "Üç Kuruş nerede çekiliyor?" sorusuyla mercek altına alınıyor. Bir mafya babası ile komiserin kovalamacasının bir cinayet üzerine yön değiştirmesini işleyen dizi, Üç Kuruş dizisi çekimleri hangi ilçede ve semtte yapılıyor sorusuyla araştırılıyor. Peki Çıngıraklı neresi ve gerçekte var mı, nerede? İşte merak edilenlerin yanıtı!

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kuruş dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Yapımda çekimler Nişantaşı ve Balat gibi birçok farklı semtte yapılırken bazı sahneleri Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekildi.