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Giriş Tarihi: 1.11.2021 13:46

Uğur Yıldıran kimdir? Üç Kuruş’un Şesu’su Uğur Yıldıran kaç yaşında, nereli?

Uğur Yıldıran kimdir? Üç Kuruş’un Şesu’su Uğur Yıldıran kaç yaşında, nereli?

Uğur Yıldıran hayatı ile son dönemde merak edilen isimler arasında bulunuyor. Uğur Yıldıran 26 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü’nde tamamlamıştır Üç Kuruş dizisiyle gündem olan Uğur Yıldıran kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt aranıyor. İşte Uğur Yıldıran hayatı ve hakkında merak edilenler…

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş izleyiciyle bu akşam buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Uğur Yıldıran Şesu karakterini canlandıracak. Dizide Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Peki Uğur Yıldıran kimdir? Üç Kuruş'un Şesu'su Uğur Yıldıran kaç yaşında, nereli?

UĞUR YILDIRAN KİMDİR?

Uğur Yıldıran 26 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nde tamamlamıştır. Uğur Yıldıran dans ile de ilgilenmiştir. 2009 senesinde Hadise'nin Eurovision yarışmasında dediği Düm Tek Tek isimli şarkıda sahnede Hadise'ye dansçı olarak eşlik etmiştir. İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 senesinde yapmıştır. 2014 senesinde TRT 1'de gösterilen Filinta isimli dizide Garbis karakterini canlandırmıştır. 2016 senesinde İçerde dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. 2017 senesinde Çukur dizisinde Kemal karakterini canlandırmıştır. 2019 senesinde diziden ayrılmıştır.

UĞUR YILDIRAN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Çukur: Kemal

İçerde: 2016 - 2017. Selim

Filinta: 2014 - 2016. Garbis

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Uğur Yıldıran kimdir? Üç Kuruş’un Şesu’su Uğur Yıldıran kaç yaşında, nereli?
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