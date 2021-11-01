Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş izleyiciyle bu akşam buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Uğur Yıldıran Şesu karakterini canlandıracak. Dizide Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Peki Uğur Yıldıran kimdir? Üç Kuruş'un Şesu'su Uğur Yıldıran kaç yaşında, nereli?