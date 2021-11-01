Bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Üç Kuruş dizisi; oyuncuları, konusu ve karakterlerin hikayesi yönünden araştırılıyor. Bu araştırmalar arasında ise başrole hayat veren Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı en çok merak edilenlerin başında yer alıyor. Daha önce Sefirin Kızı, Egenin Hamsisi, Baba Candır, Yedi Güzel Adam gibi çeşitli yapımlarda başrolde yer alan ünlü isim, Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve Üç Kuruş Kartal kimdir sorularıyla inceleniyor. İşte izleyicinin mercek altına aldığı Üç Kuruş'un başrolü Uraz Kaygılaroğlu dizileri ve hayatı!
ÜÇ KURUŞ KARTAL KİMDİR?
Çıngıraklı mahallesinin bıçkın, kurnaz ve sinir küpü suç lideri. Mahallesinde başlayan seri cinayetler, Kartal'ın da aynı katil tarafından saldırıya uğraması ile otoritesinin sarsılmasına neden olur. Katili yakalamak için can düşmanı komiser Efe ile işbirliği yapmak zorunda kalır.
URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?
Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirlidir. Haziran 2014'te Melis İşiten'le evlendi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019'da boşandılar. Ünlü isim pek çok film ve dizide başrolde yer aldı. Ayrıca çeşitli programların sunuculuğunu üstlenen Kaygılaroğlu çeşitli reklam filmlerinde de yer aldı.
URAZ KAYGILAROĞLU FİLMLERİ
Eltilerin Savaşı (2020) - Fatih
Karakomik Filmler (2019) - Ethem
Çakallarla Dans 5 (2018) - Sinan
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim
Bamsı Beyrek (2016) - Bamsı Beyrek
Dönerse Senindir (2016) - Kurt
Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)
Ejder Kapanı (2009)
Mezuniyet (2009)
URAZ KAYGILAROĞLU DİZİLERİ
Üç Kuruş (2021-) - Kartal
Aşk 101 (2021) - Yetişkin Sinan
Sefirin Kızı (2019-2021) - Gediz Işıklı
Aynen Aynen (2019, 2021) - Emir
Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar
Masum Değiliz (2018) - Mert
Klavye Delikanlıları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)
Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney
Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt
Eski Hikâye (2013) - Ömer
Harem (2012) - Feminen Ağa
Pis Yedili (2011-2013) - Canburger
Es Es (2009-2010) - Fethi
Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ferhat
Milyonda Bir (2008) - Berke