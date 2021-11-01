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Giriş Tarihi: 1.11.2021 18:43

Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Üç Kuruş Kartal kimdir? Üç Kuruş’un başrolü Uraz Kaygılaroğlu dizileri

Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Üç Kuruş Kartal kimdir? Üç Kuruş’un başrolü Uraz Kaygılaroğlu dizileri

Üç Kuruş dizisi bugün yayın hayatına başlıyor. Dizide başroldeki Kartal karakterine hayat veren ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, diziye ilişkin araştırmalar arasında ilk sırada yer alıyor. Dizinin izleyicileri; Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla ünlü ismi araştırıyor. Ekin Koç ve Diren Polatoğulları gibi isimlerle başrolü paylaşan oyuncu; diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Üç Kuruş Kartal kimdir? İşte Üç Kuruş’un başrolü Uraz Kaygılaroğlu dizileri ve hayatı.

Bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Üç Kuruş dizisi; oyuncuları, konusu ve karakterlerin hikayesi yönünden araştırılıyor. Bu araştırmalar arasında ise başrole hayat veren Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı en çok merak edilenlerin başında yer alıyor. Daha önce Sefirin Kızı, Egenin Hamsisi, Baba Candır, Yedi Güzel Adam gibi çeşitli yapımlarda başrolde yer alan ünlü isim, Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve Üç Kuruş Kartal kimdir sorularıyla inceleniyor. İşte izleyicinin mercek altına aldığı Üç Kuruş'un başrolü Uraz Kaygılaroğlu dizileri ve hayatı!

ÜÇ KURUŞ KARTAL KİMDİR?

Çıngıraklı mahallesinin bıçkın, kurnaz ve sinir küpü suç lideri. Mahallesinde başlayan seri cinayetler, Kartal'ın da aynı katil tarafından saldırıya uğraması ile otoritesinin sarsılmasına neden olur. Katili yakalamak için can düşmanı komiser Efe ile işbirliği yapmak zorunda kalır.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirlidir. Haziran 2014'te Melis İşiten'le evlendi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019'da boşandılar. Ünlü isim pek çok film ve dizide başrolde yer aldı. Ayrıca çeşitli programların sunuculuğunu üstlenen Kaygılaroğlu çeşitli reklam filmlerinde de yer aldı.

URAZ KAYGILAROĞLU FİLMLERİ

Eltilerin Savaşı (2020) - Fatih

Karakomik Filmler (2019) - Ethem

Çakallarla Dans 5 (2018) - Sinan

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim

Bamsı Beyrek (2016) - Bamsı Beyrek

Dönerse Senindir (2016) - Kurt

Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)

Ejder Kapanı (2009)

Mezuniyet (2009)

URAZ KAYGILAROĞLU DİZİLERİ

Üç Kuruş (2021-) - Kartal

Aşk 101 (2021) - Yetişkin Sinan

Sefirin Kızı (2019-2021) - Gediz Işıklı

Aynen Aynen (2019, 2021) - Emir

Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) - Mert

Klavye Delikanlıları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)

Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney

Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) - Ömer

Harem (2012) - Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2013) - Canburger

Es Es (2009-2010) - Fethi

Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ferhat

Milyonda Bir (2008) - Berke

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Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Üç Kuruş Kartal kimdir? Üç Kuruş’un başrolü Uraz Kaygılaroğlu dizileri
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