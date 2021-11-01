Bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Üç Kuruş dizisi; oyuncuları, konusu ve karakterlerin hikayesi yönünden araştırılıyor. Bu araştırmalar arasında ise başrole hayat veren Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı en çok merak edilenlerin başında yer alıyor. Daha önce Sefirin Kızı, Egenin Hamsisi, Baba Candır, Yedi Güzel Adam gibi çeşitli yapımlarda başrolde yer alan ünlü isim, Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve Üç Kuruş Kartal kimdir sorularıyla inceleniyor. İşte izleyicinin mercek altına aldığı Üç Kuruş'un başrolü Uraz Kaygılaroğlu dizileri ve hayatı!

ÜÇ KURUŞ KARTAL KİMDİR?

Çıngıraklı mahallesinin bıçkın, kurnaz ve sinir küpü suç lideri. Mahallesinde başlayan seri cinayetler, Kartal'ın da aynı katil tarafından saldırıya uğraması ile otoritesinin sarsılmasına neden olur. Katili yakalamak için can düşmanı komiser Efe ile işbirliği yapmak zorunda kalır.