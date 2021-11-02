Aşı kartı nasıl alınır? E-Devlet, E-Nabız ve HES uygulaması ile aşı kartı oluşturma ekranı

Covid-19 salgını ile birlikte ülkemizde uygulanan aşı çalışmaları sonrası vatandaşlar aşı kartı oluşturabiliyor. Belirli alanlara girişlerde aşı olma şartı gerekliliği varken öte yandan bu kart sayesinde koronavirüs aşısı olup olunmadığı da kontrol ediliyor. HES uygulaması, e-Nabız ve e-Devlet ekranı üzerinden aşı kartı oluşturabilmektedir. İşte "Aşı kartı nasıl alınır?" sorusunun yanıtı ve bilgiler.
HES UYGULAMASINDAN AŞI KARTI OLUŞTURMA
Hayat Eve Sığar uygulamasında "COVID-19 Aşı Bilgilerim" menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.
E-NABIZ'DAN AŞI KARTI ALMA
E-Nabız'a giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanır. Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur. Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilemez.
Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.
E-NABIZ ÜZERİNDEN AŞI KARTI ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ