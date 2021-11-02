Aşı kartı nasıl alınır? E-Devlet, E-Nabız ve HES uygulaması ile aşı kartı oluşturma ekranı

Covid-19 salgını ile birlikte ülkemizde uygulanan aşı çalışmaları sonrası vatandaşlar aşı kartı oluşturabiliyor. Belirli alanlara girişlerde aşı olma şartı gerekliliği varken öte yandan bu kart sayesinde koronavirüs aşısı olup olunmadığı da kontrol ediliyor. HES uygulaması, e-Nabız ve e-Devlet ekranı üzerinden aşı kartı oluşturabilmektedir. İşte "Aşı kartı nasıl alınır?" sorusunun yanıtı ve bilgiler.