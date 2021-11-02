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Giriş Tarihi: 2.11.2021 19:47

Aziz Yıldırım doğum günü yemeğinde Aykut Kocaman ile buluştu! O fotoğraf...

Aziz Yıldırım doğum günü yemeğinde Aykut Kocaman ile buluştu! O fotoğraf...

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, bugün 69. yaşını kutluyor. Fenerbahçe tarihinde büyük yeri olan Aziz Yıldırım'ın doğum günü yemeğine eski Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman da yer aldı. Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'ın son döneminde teknik direktör olarak görev yapmış daha sonra Ali Koç seçilince görevden alınmıştı.

Geçtiğimiz seçim döneminde bir basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım, Ali Koç dönemindeki başarısızlıkların taraftarı çok üzdüğünü bu nedenle yönetimin kendisini toparlaması gerektiğini ifade etmişti. Aziz Yıldırım'ın doğum günü yemeğine eski Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman da katıldı.

AYKUT KOCAMAN İLE AZİZ YILDIRIM BULUŞTU

Aziz Yıldırım'ın doğum günü şerefine bir yemek düzenlendi. Bu yemeğe eski yöneticilerin yanı sıra Ali Yıldırım, Ömer Temelli, İlhan Ekşioğlu gibi eski yöneticilerin yanı sıra Aykut Kocaman da katıldı.

Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım iki dönem Fenerbahçe'de birlikte çalışmıştı. Aykut Kocaman, iki kez Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

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Aziz Yıldırım doğum günü yemeğinde Aykut Kocaman ile buluştu! O fotoğraf...
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