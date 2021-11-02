Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru şartları
Giriş Tarihi: 2.11.2021 14:16

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yayımlanan ilan sonrası, başvuruda bulunmak isteyenler “Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru şartları neler?” gibi sorulara yanıt arıyor. Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecekler. İşte DİB personel alımı bilgileri.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için bilgiler araştırılıyor. 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gibi şartları bulunan DİB personel alımı için toplamda 7 bin 800 personel alınacak. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru şartları ve bilgiler.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021-22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

DİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT HABERİ: EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını kendin yap! 4 örnekle EYT hesaplama
Son dakika haberi... Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde kritik bilgi: O vatandaşlar muaf
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dediler
SABAH'tan bir bomba daha: 6 Rus casusu yakalandı! İşte hedefleri
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira yol ayrımında! Sürpriz öneri geldi: 'Mesut Özil ve Daum...'
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bugün var mı, yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
CHP ve İYİ Parti'den seçim analizi: "Kazanamıyoruz! HDP'ye mecburuz"
MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP'nin 'Gizli Gündemini' ifşa edeceğiz
Ünlü oyuncu Özlem Türkad tüm içtenliğiyle anlattı… Estetik kaygıyla zayıflamadım
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru şartları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA