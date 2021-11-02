Nehir Erdoğan hayatı şu sıralar merak konusu oldu. Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesi seyirci ile buluşacak olan dizide Nehir Erdoğan'a Erkan Petekkaya eşlik edecek. Peki Nehir Erdoğan kimdir? Sana Söz dizisinin Elif'i Nehir Erdoğan kaç yaşında, nereli?

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Malatya'lıdır. İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu. 1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. Nehir Erdoğan televizyona hayatına TRT 1'de yapmış olduğu sunuculuk ile başladı.

2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sunmuştur. Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide Pelin karakterini canlandırmıştır.

Nehir Erdoğan en son Benim Adım Melek dizisinde yer aldı.

NEHİR ERDOĞAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Koçum Benim

Hababam Sınıfı Merhaba

Estağfurullah Yokuşu

Yabancı Damat

Okul

Tatlı Bela Fadime

Taammüden Cinayet

Ay Işığı

Meleğin Sırları

Aşk Bir Haya

Son

Silsile

Kod Adı Reaksiyon

Çi

İkizler Memo Can

Benim Adım Melek