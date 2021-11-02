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Giriş Tarihi: 2.11.2021 11:05

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları bekleniyor!

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları bekleniyor!

ÖGG sonuçları için geri sayım başladı. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce kişi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Yazılı sınava katılan adaylar yapılacak değerlendirmeler sonucunda alacakları puanı öğrenecekler. 17 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları bekleniyor!

Özel Güvenlik 94.Dönem Temel Eğitim ve 70.Yenileme Eğitimi sınavı tamamlandı. Sınavın ardından yayınlanan cevap anahtarı ile birlikte tahmini hesaplamalarını yapan adaylar "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. 2021 ÖGG sonuçları son bilgiler.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yapılan değerlendirmelerin ardından adaylar "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. ÖGG sonuçları T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 94.Dönem ÖGG sınav sonuçları bekleniyor!
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