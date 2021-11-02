Sana Söz konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star Tv’nin yeni dizisi Sana Söz konusu ve oyuncuları...

Sana Söz dizisi konusu ve oyuncularıyla beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi bu akşam ekranlarda izleyenleriyle buluşurken öte yandan "Sana Söz konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor. Peki, Sana Söz konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
SANA SÖZ OYUNCULARI
Dizinin kadrosunda; Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak, Ayçin İnci, Aslıhan Kapanşahin, Hivda Zizan Alp ve Cansın Çekili, Atakan Hoşgören yer alıyor.
SANA SÖZ DİZİSİNİN KONUSU
Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır.
Savaşmayı, mücadele etmeyi seçer. Yitip giden bu hayatlar için yüreğini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun eğmez! Adalet için baş kaldıranların, boyun eğmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesi... İki yaralı aşığın kaderi, birlik olup mücadele etmektir. Onlara bu hayatta biçilmiş rol; savaşmaktır.