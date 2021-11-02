Sana Söz konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star Tv’nin yeni dizisi Sana Söz konusu ve oyuncuları...

SANA SÖZ DİZİSİNİN KONUSU

Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır.