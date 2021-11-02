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Giriş Tarihi: 2.11.2021 08:52 Son Güncelleme: 2.11.2021 08:53

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör kim olacak? Olası ayrılık sonrası sürpriz adaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör kim olacak? Olası ayrılık sonrası sürpriz adaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen Vitor Pereira, üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası hedef tahtasına oturtuldu. Portekizli teknik adamın oynattığı sisteme eleştiriler gelmeye devam ediyor. Ligde üst üste 3 maç kaybeden ve UEFA Avrupa Ligi’nde ise 3 maçta 2 puan toplayan Fenerbahçe’de teknik direktör ve yönetime büyük eleştiriler geliyor. Pereira’nın gönderilmesi halinde Fenerbahçe için de alternatif hocaların çokluğu dikkat çekiyor. İşte boşta olan hocalar…

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'a kaybeden Fenerbahçe, bu maçla birlikte ligde üst üste 3. maçını kaybetti. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ve yönetim taraftarların hedefi oldu. Portekizli hocanın gönderilmesi halinde aday hocalar da gündeme gelmeye başladı.

ÜST ÜSTE ALINAN KÖTÜ SONUÇLAR TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sezon iyi başlayan fakat son dönemlerde alınan kötü sonuçlar Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın tahtını sallamaya başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maçta 2 toplayabilen Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın oynattığı oyun sistemi de eleştirilerden nasibini aldı.

OLASI İSTİFA SONRASI BOŞTA OLAN HOCALAR GÜNDEME GELDİ

Hedef tahtasında olan Pereira'nın kötü gidişata devam etmesi durumunda istifası gündeme gelmeye başladı. Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'den ayrılması durumunda boşta olan hocalar da gündeme gelmeye başladı.

3 YILLIK ALİ KOÇ DÖNEMİNDE 6 HOCA DEĞİŞTİRİLDİ

Diğer yandan 3 Haziran 2018'de göreve gelen Ali Koç, bugüne kadar 6 hoca değiştirdi. Ali Koç'un başkanlığındaki Fenerbahçe'de daha önce Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Tahir Karabulut ve Sportif Direktör olarak da Emre Belözoğlu görev yapmıştı. Son olarak da Vitor Pereira göreve getirildi. Koç'un başkanlık döneminin en uzun soluklu serüveni ise 446 gün görevde kalan Ersun Yanal ile oldu.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın olası ayrılığının ardından boşta olan teknik direktörler de gündeme gelmeye başladı.

İŞTE BOŞTA OLAN TEKNİK DİREKTÖRLER…

Çağdaş Atan

Genç hoca Çağdaş Atan son olarak Alanyaspor'u çalıştırdı. Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Çağdaş Atan geçtiğimiz Eylül ayında istifa etmişti. Genç teknik adam şu an takım çalıştırmıyor.

Valverde

İspanyol teknik adam Valverde son olarak Barcelona'yı çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adam Ocak 2020 tarihinde istifa etmişti.

Pirlo

Efsanevi futbolcu Pirlo, teknik direktörlük kariyerinde son olarak Juventus'u çalıştırmıştı. Oynattığı futbolla büyük eleştiriler alan İtalyan teknik adam Mayıs 2021 tarihinde istifa etmişti.

Favre

İsviçreli deneyimli teknik adam Lucien Favre, son olarak Dortmund'u çalıştırmıştı. Favre'nin geçen yaz Fenerbahçe ile adı anılan hocalardan bir tanesiydi. Favre, Aralık 2020 tarihinde görevinden ayrılmıştı.

Fonseca

Pereira öncesi Fenerbahçe ile adı anılan hocalardan biri olan Fonseca henüz takım çalıştırmayan teknik adamlar arasında yer alıyor. Portekizli çalıştırıcı son olarak Roma'yı çalıştırmış ve Haziran 2021 yılında görevinden ayrılmıştı.

Klinsmann

Alman hoca son olarak Hertha Berlin'i çalıştırdı. Deneyimli teknik adam Şubat 2020 yılında görevinden ayrılmıştı.

Frank De Boer

Deneyimli Hollandalı çalıştırıcı son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Frank De Boer, Haziran 2020 tarihinde görevinden ayrılmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör kim olacak? Olası ayrılık sonrası sürpriz adaylar...
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