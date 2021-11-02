Son dakika: Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör kim olacak? Olası ayrılık sonrası sürpriz adaylar...

3 YILLIK ALİ KOÇ DÖNEMİNDE 6 HOCA DEĞİŞTİRİLDİ

Diğer yandan 3 Haziran 2018'de göreve gelen Ali Koç, bugüne kadar 6 hoca değiştirdi. Ali Koç'un başkanlığındaki Fenerbahçe'de daha önce Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Tahir Karabulut ve Sportif Direktör olarak da Emre Belözoğlu görev yapmıştı. Son olarak da Vitor Pereira göreve getirildi. Koç'un başkanlık döneminin en uzun soluklu serüveni ise 446 gün görevde kalan Ersun Yanal ile oldu.