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Giriş Tarihi: 2.11.2021 13:33

Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. Maçında temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon’a konuk olacak. Gruplarda oynadığı 3 maçtan da galibiyet alamayan Beşiktaş, en azından UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilmek için karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman ve şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika haberine göre, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı yayın kanalı belli oldu. Peki, Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

Kartal Sporting Lizbon deplasmanına gidiyor! Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Portekiz ekibine konuk olacak olan temsilcimiz, geride bıraktığı 3 maçtan da puan çıkaramadı. Karşılaşmanın gelmesine kısa bir süre kala, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi sorularına yanıt aramaya başladı.

SPORTİNG LİZBON BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Devler Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

  • Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon - Beşiktaş 3 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.

BATSHUAYİ VE ROSİER SPORTİNG MAÇINDA YOK!

Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi ve Rosier'in yapılan MR görüntülerinin ardından sonuç belli oldu. Oyuncuların Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

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Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?
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