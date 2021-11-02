Kartal Sporting Lizbon deplasmanına gidiyor! Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Portekiz ekibine konuk olacak olan temsilcimiz, geride bıraktığı 3 maçtan da puan çıkaramadı. Karşılaşmanın gelmesine kısa bir süre kala, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi sorularına yanıt aramaya başladı.
Devler Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
BATSHUAYİ VE ROSİER SPORTİNG MAÇINDA YOK!
Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi ve Rosier'in yapılan MR görüntülerinin ardından sonuç belli oldu. Oyuncuların Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.