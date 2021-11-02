Yalancı ne zaman, bu akşam var mı? Yalancı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show Tv yayın akışı 2 Kasım 2021

Yalancı yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Show Tv ekranlarına her hafta Cuma günleri gelen Yalancı dizisinin yayın günü değişti. Daha önceden Cuma yayınlanan dizinin yeni bölüm yayın tarihi bu noktada merak konusu oldu. Peki Yalancı ne zaman, bu akşam var mı? Yalancı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Kasım 2021 Show Tv yayın akışı
Mehmet Emir karanlık sırlarını bir bir Deniz'e anlatmıştır. Mehmet Emir de artık gergindir. Ama Deniz'le ilgili takıntısı, onu sinirlendirmek için tekrar avlanmaya iter.
Deniz bu yeni kurbanın kim olduğunu bulabilecek midir? Bir yandan yaptığı hatadan dolayı pişman olan Murat, Deniz'e yeni bir ipucu getirir.
Deniz onu en derinden yaralayan eski kocası ile iş birliği yapacak mıdır?
Yalancı dizisi bu akşam (2 Kasım 2021 Salı) ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümleri artık her hafta Salı akşamları yayınlanacak.