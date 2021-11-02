Yalancı ne zaman, bu akşam var mı? Yalancı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show Tv yayın akışı 2 Kasım 2021

YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Emir karanlık sırlarını bir bir Deniz'e anlatmıştır. Mehmet Emir de artık gergindir. Ama Deniz'le ilgili takıntısı, onu sinirlendirmek için tekrar avlanmaya iter.

Deniz bu yeni kurbanın kim olduğunu bulabilecek midir? Bir yandan yaptığı hatadan dolayı pişman olan Murat, Deniz'e yeni bir ipucu getirir.

Deniz onu en derinden yaralayan eski kocası ile iş birliği yapacak mıdır?

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