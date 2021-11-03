KYK burs başvuruları başladı mı sorusu, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Yeni kayıt olan öğrencilerin yanı sıra, ara sınıf öğrencileri de GSB'nin yapacağı "KYK burs ve kredi başvuruları başladı" açıklamasını bekliyor. Bu doğrultuda, KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. KYK bursu geri ödemesiz olarak verilirken öğrenim kredisi ise geri ödemeli olarak veriliyor. Öğrencilerin merak ettiği KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak konusuyla ilgili kritik bir tarih öne çıkıyor. Peki, bu seneki KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak ve tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar
Kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayının ilk haftası itibarı ile başlaması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvurusu işlemleri e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.