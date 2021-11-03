KYK burs başvuruları başladı mı sorusu, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Yeni kayıt olan öğrencilerin yanı sıra, ara sınıf öğrencileri de GSB'nin yapacağı "KYK burs ve kredi başvuruları başladı" açıklamasını bekliyor. Bu doğrultuda, KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. KYK bursu geri ödemesiz olarak verilirken öğrenim kredisi ise geri ödemeli olarak veriliyor. Öğrencilerin merak ettiği KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak konusuyla ilgili kritik bir tarih öne çıkıyor. Peki, bu seneki KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak ve tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar