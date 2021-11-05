Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? Aziz dizisinde Galip Payidar’ı canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan kaç yaşında, nereli?

GALİP PAYİDAR (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)

Ben Galip… Yüz yılı aşkındır Payidarların yuvası olan bu konakta dünyaya geldim. Bu ailenin reisiyim. Babamdan ilk öğrendiğim şey, içinde bulunduğumuz ahval ne olursa olsun, önce soyadımızı ve ata yadigarı bu evi ne pahasına olursa olsun ayakta tutmak… Babamın sözünü kulağıma küpe ettim. Fransız işgalinde duygularımla değil aklımla hareket ettim. Doğru ve akıllıca yaptığım hamlelerle Antakya'nın tek halı dokuma atölyesinin sahibi oldum. Yıkılmazdım hep. En yakınımdan, sevdiğim kadından, çocuklarımın anasından aldım en büyük yarayı. Bir tek o gün yıkıldım. Ona verdiğim cezayla başladı kabimin taşa dönmesi. Acımasız, öfkeli, zalim bir adam oldum. Artık kimse canımı yakamaz. Bir evlatlarım.. Benim tek zayıf yanım onlar artık. İkisi için de canımı vermeye razıyım. Hele ki Adem söz konusuysa akan sular durur. Yoluma çıkanı, rızkıma göz dikeni, emeğime el uzatanı, ihaneti affetmem. Bu kendi kanımdan ve soyumdan bir Payidar bile olsa gözünün yaşına bakmam üzerine basar, geçerim.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Tiyatro Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. 1989 – 1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Devlet Tiyatrolarında çeşitli zamanlarda, sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi.

Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle; oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni, genel müdür danışmanı ve kurucu üyesi olduğu Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği DETİS'de çeşitli dönemlerde Genel Sekreter, Genel Başkan görevlerini üstlendi. 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa ederek ayrıldı.

Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümü ve TRT Çocuk Tiyatrosu'nda eğitmenlik yaptı. Birçok kültür-sanat dergisi ve internet sitelerinde yazıları yayınlanmaktadır.

2000 yılında sanat hayatına adım atan Ahmet Mümtaz Tayla; Hayat Şarkısı Yılan Hikayesi, Kurşun Yarası, Avrupa Yakası, Ezo Gelin, Leyla ile Mecnun, Behzat Ç., Kötü Yol, Güzel Köylü gibi diziler de rol almıştır.

Ahmet Mümtaz Taylan, 2007 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Ayçin İnci ile evlendi. 21 Mart 2012 tarihinde boşandı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın Ayşe Dilan Taylan isminde bir kızı bulunuyor.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Haydar) (Sinema Filmi)

2019 – Halka (Cemal Sandıkçı) (TV Dizisi)

2018 – İnsanlık Suçu (Sami Gökdemir) (TV Dizisi)

2018 – Ölümlü Dünya (Gazanfer) (Sinema Filmi)

2017 – Hayat Sırları (Mustafa) (TV Dizisi)

2017 – Daha (Ahad) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Bayram) (TV Dizisi)

2016 – Görünen Adam (TV Dizisi)

2015 – Saruhan İhanet Yarası (Salih Ağa) (TV Filmi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Rüstem Tor) (Sinema Filmi)

2015 – Kötü Kedi Şerafettin (Tonguç (ses)) (Sinema Filmi)

2014 – Çırağan Baskını (Yedi Sekiz Hasan Paşa)(TV Dizisi)

2014 – Güzel Köylü (Hüsnü) (TV Dizisi)

2014 – Cinayet (Tahir) (TV Dizisi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Zikri Özsoy) (Sinema Filmi)

2013 – Ben de Özledim (Ahmet Abi) (TV Dizisi)

2012 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Yakup) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Otobüs Şoförü) (TV Dizisi)

2012 – Kötü Yol (Nuri Bey) (TV Dizisi)

2012 – Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi)

2011 – Kurtuluş Son Durak (Macit) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Zamanlar Anadolu'da (Arap Ali) (Sinema Filmi)

2011 – Saklı Hayatlar (Tevfik)

2011 – Mi Hatice (Sacit) (Kısa Film)

2011 – Leyla İle Mecnun (İskender) (TV Dizisi)

2010 – Kars öyküleri (Sinema Filmi)

2010 – Adını Sen Koy (Harun) (Sinema Filmi)

2010 – Kaptan Feza (Selami) (Sinema Filmi)

2010 – Ejder Kapanı (Müsteşar) (Sinema Filmi)

2009 – Sonsuz (Barbaros) (Sinema Filmi)

2009 – Gölgesizler (Rıza) (Sinema Filmi)

2009 – Çek O Pis Gözlerini Üstümden (Kısa Film)

2009 – Bekleyiş (Kısa Film)

2007 – Rest (Kısa Film)

2008 – Kadri'nin Götürdüğü Yere Git (Güneş) (Sinema Filmi)

2008 – Zeynep'in Sekiz Günü (Dayı) (Sinema Filmi)

2007 – Geçerken Uğradım – (kısa film)

2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Sivil polis) (Sinema Fimi)

2007 – Rest (Kısa Film)

2007 – Made in Europe (Sinema Filmi)

2007 – Mavi Gözlü Dev (Eyüp) (Sinema Filmi)

2007 – Hayat Apartmanı (İrfan) (TV Dizisi)

2007 – Geçerken Uğradım (KIsa Film)

2007 – Başımın Belası (Lahmacuncu) (TV Filmi)

2007 – Ezo Gelin (Ballı Ağa) (TV Dizisi)

2006 – Avrupa Yakası (3. Sezon) (Demir)

2006 – Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz (TV Filmi)

2006 – Eve Dönüş (Okey oynayan adam) (Sinema Filmi)

2006 – Emret Komutanım Şah Mat (Niyazi) (Sinema Filmi)

2006 – Daha Neler (Sahtiyan) (TV Dizisi)

2005 – Şaşkın (Ali Rıza) (Sinema Filmi)

2005 – Çapkın (Müslüm Abi) (TV Dizisi

2005 – Sen Ne Dilersen (Zülfikar) (Sinema Filmi)

2005 – Cenneti Beklerken (Vezir) (Sinema Filmi)

2004 – Sahra (Hakan) (TV Dizisi)

2004 – Kayıp Aşklar (Semih) (TV Filmi)

2004 – Arapsaçı (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Mahir) (Sinema Filmi)

2003 – İnşaat (Nizamettin) (Sinema Filmi)

2003 – Çaylak (Fişek Rıza) (TV Dizisi)

2003 – Yazı Tura (Maki Amca) (Sinema Filmi)

2003 – Okul (Müdür Vedat) (Sinema Filmi)

2003 – Kurşun Yarası (Selamoğlu) (TV Dizisi)

2003 – Baba (Haşmet) (TV Dizisi)

2002 – Zeybek Ateşi (Refik) (TV Dizisi)

2002 – Kumsaldaki İzler (Benzinci) (Tv Dizisi)