AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2021 2022 Açık Lise AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Açık Lise sınav tarihleri belli olurken AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlayanlar sınava girmeye hak kazanacak. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2021 2022 Açık Lise AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınıyor. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.