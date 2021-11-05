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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:57 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:57

Aziz dizisi nerede çekiliyor ve hangi kanalda yayınlanacak? Aziz dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Aziz dizisi nerede çekiliyor ve hangi kanalda yayınlanacak? Aziz dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Aziz dizisi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Her hafta Cuma günleri ekranlarda izleyici ile buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Recai Karagöz otururken senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme alıyor. Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar’ın hayatının ele alınacağı Aziz dizisi nerede çekiliyor ve hangi kanalda yayınlanacak? Aziz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ilk bölüm tanıtım fragmanı ve bilgiler.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisi, dizi severler tarafından merak edilmeye başlandı. Her hafta Cuma akşamları Show Tv ekranlarına gelecek olan dizinin ilk bölüm tanıtım fragmanı da yayınlandı. Pek çok mekanda çekimleri süren Aziz dizisi nerede çekiliyor ve hangi kanalda yayınlanacak? Aziz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

AZİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aziz dizisi Antakya, Sakarya ve İstanbul'da çekiliyor. Antakya'da ve Sakarya'da geçen dizinin çekimlerinin İstanbul'da kurulan özel bir platoda gerçekleştirileceği de ortaya çıktı.

Aziz bu akşam başlıyor! İşte Aziz 1. Bölüm 3. Fragmanı izle

AZİZ DİZİSİ KONUSU

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aziz Payidar: Murat Yıldırım - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba: Damla Sönmez - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan: Simay Barlas - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar: Ahmet Mümtaz Taylan - Payidarların reisi.

Delege Pierre: Fırat Tanış - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar: Güven Murat Akpınar - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Kenan: Eren Hacısalihoğlu

Handan: Ayten Soykök

Nigar Payidar: Füsun Demirel

Hatice Ana : Meral Çetinkaya

Azime : Suzan Kardeş

Mustafa: Baran Akbulut

Maksude Payidâr: Elif Sönmez

Cemal: Cenan Çamyurdu

Selahattin: Haydar Köyel

Aslan : Berkay Akın

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Aziz dizisi nerede çekiliyor ve hangi kanalda yayınlanacak? Aziz dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?
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