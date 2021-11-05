Destan dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda? Destan dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

Çekimleri tüm hızıyla devam eden 'Destan' dizisinin zengin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Berna Üçkaleler, Müge Duygun, Faruk Aran, Doruk Şengezer, Aysel Yıldırım, Cihangir Köse ve Onur Yenidünya yer alıyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.