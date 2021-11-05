Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Destan dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda? Destan dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 07:22 Son Güncelleme: 5.11.2021 07:22

Destan dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda? Destan dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Destan dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda? Destan dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Destan dizisi, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Ebru Şahin’in yer aldığı dizide, Orta Asya’nın bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han’ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı kızı Akkız’ın hikayesi anlatılacak. Bozdağ film imzalı Destan dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda? Destan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte diziye dair merak edilenler!

Özgün hikayesi, zengin ve güçlü oyuncu kadrosu ile ATV ekranlarına gelecek olan Destan dizisi hakkında araştırmalar sürüyor. Şimdiden dünya çapında farklı coğrafyalardan milyonlarca kişiye ulaşan dizi birçok ülkede gündem oldu. Dizi ATV ekranlarında izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Peki; Destan dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda? Destan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şimdiden dünya çapında farklı coğrafyalardan milyonlarca insana ulaşan 'Destan' etkileyici tanıtımı ile Yunanistan, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Bermuda, Bahamalar, Belarus, Bangladeş, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Afganistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Fas, Arnavutluk, Sırbistan, Cezayir, Şili, Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Afrika, Uruguay, Hırvatistan, İsrail, Avusturya ve daha birçok ülkede gündem oldu.

Zengin oyuncu kadrosu, özgün hikayesi, görkemli dekorları ve muhteşem aksiyon sahneleri ile sezonun en çok konuşulacak dizisi olacak 'Destan', atv ekranında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Destan'ın yeni tanıtımı 50 ülkede gündem oldu! İşte Destan ilk bölüm yeni fragmanı | Video

Dizinin yeni tanıtımında kaderleri henüz çocukken kesişen Akkız ve Batuga'nın öyküsünün yeni ipuçları yer aldı.

Seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle: Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda, savaşçı bir kız esir düşer ve kendini acımasız bir iktidar savaşı ile saf bir aşkın içinde bulur.

Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

Çekimleri tüm hızıyla devam eden 'Destan' dizisinin zengin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Berna Üçkaleler, Müge Duygun, Faruk Aran, Doruk Şengezer, Aysel Yıldırım, Cihangir Köse ve Onur Yenidünya yer alıyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür skandalına tepkiler çığ gibi! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
SON DAKİKA: Emekliye en az 1736 TL! En düşük ve en yüksek Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü! EYT'de hangi modeller masada?
Son dakika: Teklif kapıda! Fatih Terim'in prensi Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz...
Yerli otomobil için yeni uygulamalar geliyor! Zorunlu olacak: TOGG için tarih verildi!
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm bilgiler
EYT son dakika haberleri: 5 Kasım 2021 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, kimleri kapsıyor? İşte tüm bilgiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Destan dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda? Destan dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA