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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:03 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:04

Bu sene KYK bursu ne kadar, kaç TL? 2021 KYK burs kredi ücretleri bu yıl kaç TL, ilk ödeme ne zaman yapılacak?

Bu sene KYK bursu ne kadar, kaç TL? 2021 KYK burs kredi ücretleri bu yıl kaç TL, ilk ödeme ne zaman yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK burs ve kredi ücreti için beklenen son dakika açıklaması geldi. Başvuruların başlamasının ardından binlerce kişi bu ücretin detaylarını merak ediyor. Hal böyleyken “KYK GSB Bursu ne kadar, kaç TL, ilk ödeme ne zaman?” soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere burs/kredi miktarı önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktorada ayrı ayrı ödeniyor. Peki, KYK GSB Bursu ne kadar, kaç TL, ödeniyor, ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

KYK burs ve kredi miktarı bugün de binlerce öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan bu ödenek son olarak 2021 yılında zamlanmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim senesinde bu maddi desteğe başvuruda bulunacak olan adaylar "KYK GSB Bursu ne kadar, kaç TL, ilk ödeme ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ödemelere ilişkin başvurular Kasım ayında sonlanırken ödeme tarihleri de merak konusu haline geldi. Peki, KYK GSB Bursu ne kadar, kaç TL, ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.

Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL

Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL

Doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL

İlk ödemenin yapılacağı tarih henüz bilinmiyor.

KİMLER BURSTAN YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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Bu sene KYK bursu ne kadar, kaç TL? 2021 KYK burs kredi ücretleri bu yıl kaç TL, ilk ödeme ne zaman yapılacak?
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