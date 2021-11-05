Bu sene KYK bursu ne kadar, kaç TL? 2021 KYK burs kredi ücretleri bu yıl kaç TL, ilk ödeme ne zaman yapılacak?

KYK burs ve kredi miktarı bugün de binlerce öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan bu ödenek son olarak 2021 yılında zamlanmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim senesinde bu maddi desteğe başvuruda bulunacak olan adaylar "KYK GSB Bursu ne kadar, kaç TL, ilk ödeme ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ödemelere ilişkin başvurular Kasım ayında sonlanırken ödeme tarihleri de merak konusu haline geldi. Peki, KYK GSB Bursu ne kadar, kaç TL, ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.
Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL
Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL
Doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL
İlk ödemenin yapılacağı tarih henüz bilinmiyor.
KİMLER BURSTAN YARARLANABİLİR?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.