Bu sene KYK bursu ne kadar, kaç TL? 2021 KYK burs kredi ücretleri bu yıl kaç TL, ilk ödeme ne zaman yapılacak?

KYK burs ve kredi miktarı bugün de binlerce öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan bu ödenek son olarak 2021 yılında zamlanmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim senesinde bu maddi desteğe başvuruda bulunacak olan adaylar "KYK GSB Bursu ne kadar, kaç TL, ilk ödeme ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ödemelere ilişkin başvurular Kasım ayında sonlanırken ödeme tarihleri de merak konusu haline geldi. Peki, KYK GSB Bursu ne kadar, kaç TL, ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte detaylar...