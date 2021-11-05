Cristiano Ronaldo için sürpriz iddia! Teknik direktör mü oluyor?

MANCHESTER UNİTED'IN TAVRI BELLİ OLDU

Daily Star'ın bir haber göre, Cristiano Ronaldo'nun emekli olduktan sonra Manchester United koçluk ekibinin bir parçası olmaya istekli olduğu ifade ediliyor ancak Old Trafford'un yöneticileri Ronaldo'yu şu anda sadece bir oyuncu olarak düşündükleri konusunda net olduklarını yazdı.