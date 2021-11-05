Cristiano Ronaldo için sürpriz iddia! Teknik direktör mü oluyor?

İngiliz medyasında Cristiano Ronaldo'nun emekli olma düşüncelerinin olduğu ve daha sonrasında ise Manchester United'da koçluk görevine gelmek istediği iddia edilmişti.
Bu konuda istekli olduğu ifade edilen Ronaldo'nun isteğinin, Manchester United tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyordu.
RONALDO ALT YAPIDA OYNAYAN OĞLUNUN GELİŞİMİNİ TAKİP ETMEK İSTİYOR
Ronaldo'nun koçluk görevi için istekli olduğu ve oğlunun Manchester alt yapısındaki gelişimini de yakından takip etmek istediği ifade ediliyor.
MANCHESTER UNİTED'IN TAVRI BELLİ OLDU
Daily Star'ın bir haber göre, Cristiano Ronaldo'nun emekli olduktan sonra Manchester United koçluk ekibinin bir parçası olmaya istekli olduğu ifade ediliyor ancak Old Trafford'un yöneticileri Ronaldo'yu şu anda sadece bir oyuncu olarak düşündükleri konusunda net olduklarını yazdı.
YÖNETİM KOÇLUK GÖREVİYLE İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞMADI
Ronaldo ve Manchester United yeni sözleşme için bir takım görüşmeler yaptı fakat oyuncunun koçluk göreviyle ilgili yönetim henüz Portekizli yıldızla bir şey konuşmuş değil.
RONALDO'NUN 40'LI YAŞLARINA KADAR OYNAMASI BEKLENİYOR
Ronaldo fizik ve mental olarak gayet iyi durumda olması, Manchester United yönetimini yeni sözleşme için heyecanlandırıyor. Ronaldo'nun 40'lı yaşlarına kadar oynaması tahmin ediliyor.
Ronaldo bu sezon Manchester United formasıyla 11 maçta 9 gol kaydetti. Son Atalanta maçında da 90+2'de attığı golle takımına 1 puanı getirmişti.
"O İNANILMAZ BİRİ..."
O maçın ardından teknik direktör Solskjaer, Ronaldo'dan övgüyle bahsederek şunları söylemişti: "Jordan, Chicago Bulls için ne ifade ediyorsa Ronaldo da Manchester United için o anlamı ifade ediyor. O inanılmaz biri."
"Ronaldo'nun 40 yaşına kadar oynayacağını tahmin ediyorum. Fiziği ve mentali bunu gösteriyor. Çok iyi besleniyor. O çok yetenekli biri."