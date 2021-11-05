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Giriş Tarihi: 5.11.2021 12:26 Son Güncelleme: 5.11.2021 15:54

Cristiano Ronaldo için sürpriz iddia! Teknik direktör mü oluyor?

Cristiano Ronaldo için sürpriz iddia! Teknik direktör mü oluyor?

Manchester United’da emekli olacağı iddia edilen Ronaldo için yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. İngiliz basınında daha önce Ronaldo’nun emekli olduktan sonra takımın başına geçebileceği yazılmıştı. Manchester United’ın yönetimi konuyla ilgili kararını verdi. İşte Ronaldo için ortaya atılan iddianın ayrıntıları…

İngiliz medyasında Cristiano Ronaldo'nun emekli olma düşüncelerinin olduğu ve daha sonrasında ise Manchester United'da koçluk görevine gelmek istediği iddia edilmişti.

Bu konuda istekli olduğu ifade edilen Ronaldo'nun isteğinin, Manchester United tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyordu.

RONALDO ALT YAPIDA OYNAYAN OĞLUNUN GELİŞİMİNİ TAKİP ETMEK İSTİYOR

Ronaldo'nun koçluk görevi için istekli olduğu ve oğlunun Manchester alt yapısındaki gelişimini de yakından takip etmek istediği ifade ediliyor.

MANCHESTER UNİTED'IN TAVRI BELLİ OLDU

Daily Star'ın bir haber göre, Cristiano Ronaldo'nun emekli olduktan sonra Manchester United koçluk ekibinin bir parçası olmaya istekli olduğu ifade ediliyor ancak Old Trafford'un yöneticileri Ronaldo'yu şu anda sadece bir oyuncu olarak düşündükleri konusunda net olduklarını yazdı.

YÖNETİM KOÇLUK GÖREVİYLE İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞMADI

Ronaldo ve Manchester United yeni sözleşme için bir takım görüşmeler yaptı fakat oyuncunun koçluk göreviyle ilgili yönetim henüz Portekizli yıldızla bir şey konuşmuş değil.

RONALDO'NUN 40'LI YAŞLARINA KADAR OYNAMASI BEKLENİYOR

Ronaldo fizik ve mental olarak gayet iyi durumda olması, Manchester United yönetimini yeni sözleşme için heyecanlandırıyor. Ronaldo'nun 40'lı yaşlarına kadar oynaması tahmin ediliyor.

Ronaldo bu sezon Manchester United formasıyla 11 maçta 9 gol kaydetti. Son Atalanta maçında da 90+2'de attığı golle takımına 1 puanı getirmişti.

"O İNANILMAZ BİRİ..."

O maçın ardından teknik direktör Solskjaer, Ronaldo'dan övgüyle bahsederek şunları söylemişti: "Jordan, Chicago Bulls için ne ifade ediyorsa Ronaldo da Manchester United için o anlamı ifade ediyor. O inanılmaz biri."

"Ronaldo'nun 40 yaşına kadar oynayacağını tahmin ediyorum. Fiziği ve mentali bunu gösteriyor. Çok iyi besleniyor. O çok yetenekli biri."

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Cristiano Ronaldo için sürpriz iddia! Teknik direktör mü oluyor?
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