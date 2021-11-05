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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:07 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:07

Sinem Kobal hamile mi? Minik Lalin'e kardeş geliyor!

Sinem Kobal hamile mi? Minik Lalin’e kardeş geliyor!

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünya evine giren Sinem Kobal hakkında hamile iddilaları magazin gündemine bomba gibi düştü. 34 Yaşındaki güzel oyuncu geçtiğimiz gün eşi Kenan İmirzalıoğlu ile objektiflere yansımış ve kızları Lalin hakkında konuşmuştu. İkilinin yeniden çocuk sahibi olacağı konuşulurken binlerce hayranı “Sinem Kobal kimdir, kaç yaşında ve hamile mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. İddiaların odağındaki çift henüz bir açıklamada bulunmadı. Peki, Sinem Kobal hamile mi? İşte tüm detaylar...

Beş sene önce nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, ikinci çocuk iddiaları ile gündemdeki yerini aldı. İkili geçtiğimiz yıl bebekleri Lalin'i kucağına almıştı. İddialar doğrultusunda güzel oyuncunun ikinci kez çocuk beklediği magazin gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan "Sinem Kobal kimdir, kaç yaşında ve hamile mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin minik kızları Lalin hakkındaki sorularına kahkaha atan ünlü çift, "Acaba yanlış bir şey mi yaptık" diyerek herkesi güldürmüştü. Peki, Sinem Kobal hamile mi? İşte tüm detaylar...

Lalin’e kardeş geliyor! Hamile olduğu ortaya çıkan Sinem Kobal’ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

LALİN'E KARDEŞ GELİYOR!

Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'ın yeniden hamile olduğu öğrenildi.Magazin gündemine son dakika düşen habere göre; Sinem Kobal 3 buçuk aylık hamile.Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, önceki gün Ortaköy'de görüntülenmiş kızları Lalin'den bahsetmişti.

"ANNE-BABA OLMAK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"
Anne ve baba olmanın güzelliklerinden bahseden ikili, "Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi, Allah herkese nasip etsin inşallah" demişti.

Lalin'e kardeş geliyor! Hamile olduğu ortaya çıkan Sinem Kobal'ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

SİNEM KOBAL KİMDİR?

14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Rize, Hemşinli bir ailenin kızıdır.[1][2] Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır.

Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.

Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunudur.[3]

atv'de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamıştır. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni"nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçilmiş, Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilmiştir.

2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.

5 Şubat 2010'da Romantik Komedi [4] filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.

Aynı zamanda kardeşi Kerem Kobal'dır, ve abla kardeş Selena dizisinde yer almıştır.

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Sinem Kobal hamile mi? Minik Lalin'e kardeş geliyor!
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