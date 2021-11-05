Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: A milli takımın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu belli oldu! Ersin Destanoğlu...
Giriş Tarihi: 5.11.2021 17:04 Son Güncelleme: 5.11.2021 17:18

Son dakika: A milli takımın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu belli oldu! Ersin Destanoğlu...

Son dakika: A milli takımın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu belli oldu! Ersin Destanoğlu...

Son dakika haberi: Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık ve Karadağ maçları öncesinde milli takım aday kadrosunu açıkladı. Kuntz, Altay Bayındır'ın sakatlığında Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu milli takıma davet etti. Ersin ilk kez aday kadroya çağrıldı. İşte milli takımın aday kadrosu...

Son dakika... Stefan Kuntz yönetiminde Norveç ve Letonya maçlarından dört puan çıkaran Türkiye, Cebelitarık ve Karadağ maçlarından altı puan hedefliyor. Stefan Kuntz, kadroya Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nu da davet etti. Son Letonya karşılaşmasında gol atan Serdar Dursun da kadroda yer alırken, Karagümrük'ün tecrübeli sol beki Caner Erkin de aday kadroya davet edildi.

KALECİ

ERSİN DESTANOĞLU, UĞURCAN ÇAKIR, SİNAN BOLAT

DEFANS

ZEKİ ÇELİK, MERT MÜLDÜR, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, KAAN AYHAN, MERİH DEMİRAL, OZAN KABAK, CANER ERKİN, RIDVAN YILMAZ

ORTA SAHA

OZAN TUFAN, TAYLAN ANTALYALI, BERAT ÖZDEMİR, BERKAN KUTLU, ABDÜLKADİR ÖMÜR, CENGİZ ÜNDER, ORKUN KÖKÇÜ, HAKAN ÇALHANOĞLU, KEREM AKTÜRKOĞLU

FORVET

BURAK YILMAZ, HALİL DERVİŞOĞLU, KENAN KARAMAN, SERDAR DURSUN

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Son dakika: A milli takımın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu belli oldu! Ersin Destanoğlu...
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