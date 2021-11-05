Son dakika: A milli takımın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu belli oldu! Ersin Destanoğlu...

Son dakika... Stefan Kuntz yönetiminde Norveç ve Letonya maçlarından dört puan çıkaran Türkiye, Cebelitarık ve Karadağ maçlarından altı puan hedefliyor. Stefan Kuntz, kadroya Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nu da davet etti. Son Letonya karşılaşmasında gol atan Serdar Dursun da kadroda yer alırken, Karagümrük'ün tecrübeli sol beki Caner Erkin de aday kadroya davet edildi.
KALECİ
ERSİN DESTANOĞLU, UĞURCAN ÇAKIR, SİNAN BOLAT
DEFANS
ZEKİ ÇELİK, MERT MÜLDÜR, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, KAAN AYHAN, MERİH DEMİRAL, OZAN KABAK, CANER ERKİN, RIDVAN YILMAZ
ORTA SAHA
OZAN TUFAN, TAYLAN ANTALYALI, BERAT ÖZDEMİR, BERKAN KUTLU, ABDÜLKADİR ÖMÜR, CENGİZ ÜNDER, ORKUN KÖKÇÜ, HAKAN ÇALHANOĞLU, KEREM AKTÜRKOĞLU
FORVET
BURAK YILMAZ, HALİL DERVİŞOĞLU, KENAN KARAMAN, SERDAR DURSUN