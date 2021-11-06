Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü sene-i devriyesi dolayısıyla anılıyor. 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe hayatını kaybeden Atatürk için anma törenlerine hazırlıklar başlarken, bu tarihin 2021 resmi tatilleri arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. 10 Kasım resmi tatil mi, resmi kurumlar ve özel sektör çalışıyor mu sorusu bu kapsamda yanıt arıyor. 10 Kasım'da üniversiteler ve okullar tatil mi, ders var mı? İşte Resmi Gazete açıklamaları ışığında bu tarihe dair merak edilenler.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.