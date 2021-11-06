AUZEF öğrencileri, yeni eğitim öğretim yılının güz dönemi sınavları için "AUZEF sınav yerleri ve tarihleri belli oldu mu?" sorusuyla araştırma yapıyor. 81 ildeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlara ilişkin İÜ AUZEF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusu da yanıt arıyor. İşte sınavlarla ilgili merak edilenlerin yanıtı ve ayrıntılar…

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversitenin takvimine göre sınavlar 13-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim arasında yapan öğrenciler için sınav yerleri henüz açıklanmadı. AUZEF sınav giriş belgelerinin bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Öte yandan 4 oturumda yapılacak AUZEF vize sınavlarında HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak.