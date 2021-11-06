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Giriş Tarihi: 7.11.2021 01:24

AUZEF sınav yerleri ve tarihleri belli oldu mu? İÜ AUZEF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

AUZEF sınav yerleri ve tarihleri belli oldu mu? İÜ AUZEF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF’te öğrenim gören öğrenciler, 2021-2022 güz dönemi sınav tarihleri hakkında araştırma yapıyor. AUZEF sınav yerleri ve tarihleri belli oldu mu sorusu, auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden yanıt buluyor. İÜ AUZEF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusu da açıköğretim öğrencilerinin merak ettikleri arasında yer alıyor. İşte fakülteden konuyla ilgili yapılan son açıklama ve detaylı bilgi.

AUZEF öğrencileri, yeni eğitim öğretim yılının güz dönemi sınavları için "AUZEF sınav yerleri ve tarihleri belli oldu mu?" sorusuyla araştırma yapıyor. 81 ildeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlara ilişkin İÜ AUZEF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusu da yanıt arıyor. İşte sınavlarla ilgili merak edilenlerin yanıtı ve ayrıntılar…

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversitenin takvimine göre sınavlar 13-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim arasında yapan öğrenciler için sınav yerleri henüz açıklanmadı. AUZEF sınav giriş belgelerinin bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Öte yandan 4 oturumda yapılacak AUZEF vize sınavlarında HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak.

AUZEF SINAV TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.

AUZEF SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve auzef.istanbul.edu.tr üzerinden duyurulmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

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AUZEF sınav yerleri ve tarihleri belli oldu mu? İÜ AUZEF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
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